Октябрь, 31 в 16:10

Враг системно уничтожает или повреждает газопроводы, линии электропередачи и подстанции по всей территории Украины.

Поэтому украинцам на всякий случай нужно быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии.

Без света и электричества удержаться дома трудно, ведь невозможно зарядить телефон или пользоваться бытовыми приборами.

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Лучшее решение этой проблемы — источники бесперебойного питания (ИБП), аккумуляторы и генераторы.

Какой из приборов питания лучше всего подойдет для квартиры — узнавали Факты ICTV.

Источник бесперебойного питания — что это

Это автоматическое устройство, позволяющее присоединенному к нему оборудованию некоторое время работать от аккумуляторов при отключении электроэнергии.

Эти приборы еще называют бесперебойниками, или UPS (англ. Uninterruptible Power Supply).

Качественный ИБП защитит электронные приборы в вашем доме от внезапных скачков напряжения и обеспечит их дальнейшую работу при отключении света.

Бесперебойник питания и подобные устройства постоянно контролируют параметры электрической бытовой или промышленной сети. В случае отключения электроэнергии оборудование переводит на себя всю нагрузку подключенных устройств.

Это создает условия для нормального функционирования любой бытовой техники. Именно поэтому их часто используют в квартирах.

Системы освещения, отопления и кондиционирования, телевизоры, холодильники, видеонаблюдение, компьютеры и другие электросистемы вашей квартиры будут работать в обычном режиме при отключении централизованного электроснабжения.

Разделяют ИБП по принципу работы и строению. Именно от этого зависит, как будет работать бесперебойник, какова его стоимость, ресурс, возможность использования с другими приборами и тому подобное.

Всего ИБП разделяют на четыре вида:

Резервные или офлайн — часто используются для бесперебойной работы персональных компьютеров. Напряжение у них проходит транзитом.

Включение аккумуляторного питания происходит, лишь когда напряжение падает ниже допустимой нормы или при полном его отсутствии.

Верхний и нижний пороги напряжения могут различаться в зависимости от модели. Такие бесперебойники в основном маломощные.

Линейно-интерактивные — принцип их действия схож с резервными. Главное отличие — стабилизация выходного напряжения. Это позволяет бесперебойнику не переключаться на батареи при резких скачках напряжения и при значительном его снижении.

Такой тип ИБП подойдет для котлов отопления, электродвигателей и тому подобного.

Непрерывного действия (онлайн) с двойным преобразованием — UPS такого типа считаются самыми надежными для обеспечения бесперебойного питания техники. В них реализована прогрессивная система двойного преобразования. Кроме того, уровень их защиты самый высокий.

Работа таких ИБП основана на двойном преобразовании тока: на входе — с переменного на постоянный, и на выходе — с постоянного на переменный. Таким образом обеспечиваются идеальные параметры тока на выходе.

Также устройство имеет резервную линия By-pass, что повышает его надежность.

Кроме того, ИБП бесперебойного действия постоянно подключены. Именно это позволяет переключаться на аккумулятор безо всякой задержки во времени.

В случае отключения электроснабжения бесперебойные аккумуляторы могут обеспечивать подключенные приборы равным током.

Гибридные МРРТ с правильной синусоидой – многофункциональное оборудование, которое сочетает в своей конструкции несколько активных элементов. Данный тип источников питания позволяет создать высокоэффективную систему бесперебойного энергообеспечения в квартире.

Диапазон мощности — от 1 до 6 кВт. К преимуществам можно отнести длительное время автономной эксплуатации бытовой техники.

Что касается главных недостатков ИБП — цена. Конечно, стоимость зависит от типа прибора и ваших желаний. В общем, цена ИБП колеблется от 2 тыс. грн до 80 тыс. грн.

— Если говорить о бесперебойнике для квартиры, то он сможет обеспечить небольшую группу предметов. Например, котел, чтобы не замерзнуть, или холодильник, чайник, микроволновку, роутер или компьютер. Вы просто подключаете бесперебойник к одному из приборов и пользуетесь ним, — отмечает консультант магазина Електро100.

В магазине электротоваров добавили, что ИБП выгодно использовать на отдельный тип техники в квартире, например, для поддержки холодильника в случае отключения электричества.

— Если говорить об обеспечении всей квартиры на несколько дней, это будет стоить несколько миллионов гривен. Это очень невыгодно, да и не нужно, поскольку можно экономно использовать ИБП и пользоваться техникой по необходимости. В таком случае бесперебойники идеально подойдут для квартиры в случае отключения света, — добавили в Электро100.

Генератор для квартиры

Это специальный портативный прибор, к которому можно подключать любые бытовые предметы в случае отключения света.

К главным преимуществам можно отнести:

удобство в переноске — генераторы имеют ручки и колеса, поэтому их можно ставить и использовать, где угодно;

длительный срок службы и высокая эффективность;

идеально подходит для домашнего использования в качестве резервного источника питания;

некоторые модели генераторов позволяют управлять ими с помощью смартфона.

Генераторы можно устанавливать в квартирах, домах, офисах или на открытом воздухе, где нет доступа к электричеству.

Стоимость генераторов для квартиры составляет от 15 тыс. грн до 90 тыс. грн. Стоит отметить, что все зависит от мощности прибора, времени его работы и ваших потребностей.

— Один минус генераторов — это довольно шумная работа. Во время использования эти приборы очень гудят, что неудобно для квартиры. Однако, если вы имеете возможность поставить генератор в подвале многоэтажки и подключить к своей квартире, шум не будет вам мешать, — отметили в Електро100.

На что стоит обратить внимание при выборе источника питания для квартиры

Мощность — рассчитайте суммарную мощность (Вт) вашего квартирного оборудования, от этого отталкивайтесь при выборе приборов питания. Чтобы не перегружать приборы бесперебойного питания, стоит добавить к суммарной мощности вашего оборудования 20-25%.

— рассчитайте суммарную мощность (Вт) вашего квартирного оборудования, от этого отталкивайтесь при выборе приборов питания. Чтобы не перегружать приборы бесперебойного питания, стоит добавить к суммарной мощности вашего оборудования 20-25%. Время автономной работы — обращайте внимание, сколько времени источник питания сможет обеспечивать ваши электронные приборы в квартире.

— обращайте внимание, сколько времени источник питания сможет обеспечивать ваши электронные приборы в квартире. Время переключения ИБП в режим резервного питания. Чем быстрее, тем лучше. Оптимальное время для корректной работы — 4-6 мс.

в режим резервного питания. Чем быстрее, тем лучше. Оптимальное время для корректной работы — 4-6 мс. Количество и тип розеток или портов для подключения приборов к источнику питания.

Также стоит заранее решить, в каком месте в квартире вы будете размещать источники питания.

Не рекомендуется устанавливать приборы питания в спальных комнатах или рядом с кроватью. Также стоит установить оборудование в недоступном для детей месте.

Кроме того, для корректной работы приборов температура воздуха в помещении не должна быть ниже +15°С и выше +35 °С.