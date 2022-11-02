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Факты / Україна / Общество

Оккупанты угрожают предпринимателям кражей объектов солнечной энергетики — Генштаб ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
Оккупанты угрожают предпринимателям кражей объектов солнечной энергетики — Генштаб ВСУ
Фото: Pexels

Российские оккупанты начали “ревизию” объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. Захватчики угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной Украине территории и отказываются возвращаться в оккупацию.

По данным Генерального штаба ВСУ, в результате успешных действий украинских бойцов в Запорожской области за предыдущие дни оккупанты доставили около 100 тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь.

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Из-за периодической гибели коллаборантов и отказа от выполнения своих обязанностей враг проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в оккупационных властях на временно оккупированной территории Запорожской области, отметили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты продолжают “эвакуацию” украинцев из левобережной части Херсонской области. По имеющейся информации, из Горностаевки вывозят коллаборантов с семьями, медперсонал и оборудование из центральной районной больницы.

Местным жителям населенного пункта Новая Збурьевка оккупационные власти предоставили три дня для самостоятельного выезда внутрь оккупированной территории или в Российскую Федерацию. Население предупреждено, что с 5 ноября начнется принудительная “эвакуация”, сообщает Генштаб ВСУ.

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Источник: Генштаб ВСУ
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