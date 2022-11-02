Окупанти погрожують підприємцям викраденням об’єктів сонячної енергетики – Генштаб ЗСУ

Листопад, 02 в 18:43

Російські окупанти розпочали “ревізію” обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. Загарбники погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній Україні території та відмовляються повертатися в окупацію.

За даними Генерального штабу ЗСУ, внаслідок успішних дій українських бійців у Запорізькій області за попередні дні окупанти доправили близько 100 важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь.

Зараз дивляться

Через періодичну загибель колаборантів та відмову від виконання своїх обов’язків ворог проводить конкурси на заміщення вакантних посад в окупаційній владі на тимчасово окупованій території Запорізької області, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти продовжують “евакуацію” українців з лівобережної частини Херсонської області. За наявною інформацією, з Горностаївки вивозять колаборантів з родинами, медперсонал та обладнання з центральної районної лікарні.

Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала три дні для самостійного виїзду всередину окупованої території або до Російської Федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада почнеться примусова “евакуація”, повідомляє Генштаб ЗСУ.