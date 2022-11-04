Ноябрь, 04 в 8:00

Ровно четыре года назад, 4 ноября 2018 года в больнице скончалась херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Ее смерть наступила в результате нападения, совершенного в июле 2018 года — женщину облили серной кислотой.

Тогда Гандзюк получила 35% ожогов тела, перенесла более десяти операций и провела месяцы в больнице.

3 ноября 2021 стало известно, что Виктор Горбунов вышел на свободу. Именно этот мужчина покупал кислоту, которой облили женщину. Суд назначил ему минимальный срок заключения – три года. Он вышел по условно-досрочному освобождению.

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В апреле 2020 года СБУ завершила досудебное расследование по делу о нападении на херсонскую активистку. По данным следствия, организаторами покушения являются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник одного из его депутатов Алексей Левин. Они сейчас находятся под стражей.

Как продвигается дело?

В августе 2020 года дело Левина и Мангера отправили в суд – его рассматривает Днепровский районный суд Киева. В сентябре 2021 года Верховный суд Украины отклонил ходатайство защиты Мангера о передаче материалов дела в Херсонский городской суд.

Еще один фигурант дела Игорь Павловский в октябре 2020 года получил условный срок за сокрытие преступления. Его освободили из-под стражи в декабре 2020 года.

По делу Екатерины Гандзюк уже вынесли приговоры пяти исполнителям — непосредственному организатору покушения Сергею Торбину и его соучастникам — Владимиру Васяновичу, Виктору Горбунову, Вячеславу Вишневскому и Никите Грабчуку.

Они получили разные сроки лишения свободы – от трех до шести с половиной лет.

20 октября 2022 года состоялось судебное заседание, в ходе которого были рассмотрены вопросы меры пресечения Мангеру и Левину. По решению Днепровского районного суда Киева обоих оставили под стражей еще на два месяца – до 19 декабря.

Следующее заседание по делу запланировано на 11 ноября. Как сообщили на Facebook-странице Кто заказал Катю Гандзюк? защитники Левина хотят, чтобы суд допросил херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова и еще сотню свидетелей. Защита Мангера пока не заняла конкретной позиции в отношении свидетелей, которых хотят вызвать.

Остается непонятным, как защита Левина намерена обеспечить явку этих свидетелей. Поэтому есть вероятность того, что таким образом адвокаты подсудимого пытаются затянуть судебный процесс.

В Херсоне оккупанты уничтожают упоминания о Кате

Во время оккупации в Херсоне еще в марте россияне ограбили квартиру Екатерины Гандзюк.

— Зашли 12 вооруженных лиц. Соседи начали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать двери, мол, это “объект, угрожающий российской государственности”, — рассказал отец активистки Виктор Гандзюк.

Российские военные копались в личных вещах активистки и искали ценные вещи. Оккупанты вынесли из квартиры украшения, технику, мебель.

Для Херсона Екатерина Гандзюк является символом борьбы за справедливость. Именно поэтому захватчики пытаются уничтожить там любое упоминание об активистке.

Так, в июле они уничтожили мурал на здании горсовета, посвященный Екатерине.

Чем известна Гандзюк?

Екатерина Гандзюк известна своей критикой правоохранителей и представителей местной власти, которая иногда приобретала довольно резкие формы.

Она вместе с другими активистами активно выступала против пророссийских сил в регионе и позже критиковала власти за слабую контрпропаганду на действия России.

Гандзюк критиковала главу Херсонской облгосадминистрации и обвиняла его в организации “титушек” против противников вырубки лесов в регионе.

До нападения активистка работала исполняющей обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, а также советником мэра города Владимира Миколаенко.