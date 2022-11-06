Листопад, 06 в 15:56

Директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської військової адміністрації Роман Ткачук спростував інформацію, поширену в ЗМІ, про нібито плани евакуювати населення столиці.

За його словами, у місті все під контролем.

Роман Ткачук пояснив, що міська влада все ж повинна розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, і в разі повної й довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання.

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Підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним з елементів цивільного захисту. Це потрібно, щоб у разі необхідності уникнути хаосу.

– Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки, – зауважив Роман Ткачук.

Він нагадав, що в кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку. Їх облаштують на базі соціальних об’єктів.

– Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій – від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. Для нас важливо уникати паніки і дезінформації, – підкреслив Роман Ткачук.

Раніше видання The New York Times опублікувало інтерв’ю із керівником департаменту Романом Ткачуком, який заявив, що у Києві наразі підтримується робота енергосистеми, проте місто готуються до найгірших сценаріїв, зокрема тотальної евакуації 3 млн мешканців у разі повного відключення електроенергії.