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Вероятно, в Бериславе не будет света до освобождения города: россияне взорвали линии электропередач — ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
Вероятно, в Бериславе не будет света до освобождения города: россияне взорвали линии электропередач — ОВА
Фото: Pexels

Во временно оккупированном Бериславе российские военные взорвали высоковольтные линии электропередачи, в результате чего разрушено около полутора километров опор.

– Город остался без электропитания, ведь повреждения достаточно масштабные. Оперативно починить поломки невозможно – не хватает специалистов и оборудования, да и российские захватчики не дадут этого сделать. По всей вероятности, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города, — сообщили в Херсонской ОВА.

Российские оккупанты взорвали и высоковольтные линии, идущие на Херсон. Поэтому в областном центре и других населенных пунктах начались проблемы с электроснабжением, добавили в ОВА.

Военные РФ заминировали в Бериславе и водонапорные скважины. Всего их 14 на территории города, однако сейчас уточняется, сколько из них заминировано.

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В ОВА считают, что действия российской армии – это целенаправленный террор против мирных жителей Херсонщины. Оккупанты уничтожают все, чтобы украинцы были вынуждены выживать в бесчеловечных условиях, сообщает военная администрация.

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