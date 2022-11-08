Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Тернополе на аукционе продали советский самолет – на вырученные средства приобрели дроны

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Тернополе на аукционе продали советский самолет – на вырученные средства приобрели дроны

В Тернополе ушел с молотка памятный знак в виде советского самолета, установленного на входе в парк Национального возрождения.

Как сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, на полученные деньги купили три дрона для ВСУ.

— Понятно, что советский хлам мало кому нужен. Но ради помощи армии, предприниматели его купили.

Мэр добавил, что за вырученные средства и средства бюджета приобрели два дрона Mavic 3 и один Mavic 2 на общую сумму 539 436 грн.

Сейчас смотрят

Корпус советского самолета МиГ-17 был демонтирован в апреле этого года в рамках декоммунизации. Самолет выкупила фирма Креатор Буд за 300 тыс. грн.

Фото: Prozorro

Как говорится на странице аукциона в Prozorro. Продажи, торги прошли вечером в понедельник, 7 ноября. На аукционе зарегистрировался только один участник. Компания предложила за самолет 300 тыс. грн, что на 55 тыс. грн больше стартовой цены.

Читайте
Можно перенести или демонтировать: памятники деятелям периода СССР сняли с госучета

Источник: Сергей Надал

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка