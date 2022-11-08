В Тернополе на аукционе продали советский самолет – на вырученные средства приобрели дроны

Ноябрь, 08 в 18:41

В Тернополе ушел с молотка памятный знак в виде советского самолета, установленного на входе в парк Национального возрождения.

Как сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, на полученные деньги купили три дрона для ВСУ.

— Понятно, что советский хлам мало кому нужен. Но ради помощи армии, предприниматели его купили.

Мэр добавил, что за вырученные средства и средства бюджета приобрели два дрона Mavic 3 и один Mavic 2 на общую сумму 539 436 грн.

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Корпус советского самолета МиГ-17 был демонтирован в апреле этого года в рамках декоммунизации. Самолет выкупила фирма Креатор Буд за 300 тыс. грн.

Как говорится на странице аукциона в Prozorro. Продажи, торги прошли вечером в понедельник, 7 ноября. На аукционе зарегистрировался только один участник. Компания предложила за самолет 300 тыс. грн, что на 55 тыс. грн больше стартовой цены.

Источник: Сергей Надал