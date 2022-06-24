Июнь, 23 в 21:05

Памятники деятелям советского периода снимают с государственного учета.

Соответствующее решение приняло Министерство культуры и информационной политики.

— Преодоление последствий русификации и тоталитаризма — как никогда на повестке дня. На данный момент МКИП уже приняло решение о снятии с государственного учета памятников деятелям советских времен, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Указывается, что это решение дает возможность демонтировать или перенести в другое место такие объекты в Киеве, как памятник-бюст А.М. Бойченко, бюсты В.Н. Боженко и Н.К. Крупской, памятники М.П. Кирпоноса, М.В. Фрунзе, С.А. Ковпака, мемориальная доска на здании штаба округа в честь советского маршала Г. Жукова и многие другие.

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Подробно с перечнем всех решений МКИП по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Напомним, в середине мая КГГА приняла решение о переименовании арки Дружбы народов в центре столицы. Теперь она будет называться арка Свободы украинского народа.

В апреле под аркой была демонтирована одна из двух скульптур. Во время демонтажа у фигуры, которая символизировала российского рабочего, отвалилась голова, что многие восприняли как символический знак.

Фото: Wikipedia/Artemka