У Тернополі на аукціоні продали радянський літак – на виручені кошти придбали дрони

Листопад, 08 в 18:41

У Тернополі пішов з молотка пам’ятний знак у вигляді радянського літака, який був встановлений на вході у парк Національного відродження.

Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, на отримані гроші купили три дрони для ЗСУ.

— Зрозуміло, що радянський мотлох мало кому потрібен. Але заради допомоги армії підприємці його купили.

Міський голова додав, що за виручені та бюджетні кошти придбали два дрони Mavic 3 та один Mavic 2 на загальну суму 539 436 грн.

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Корпус радянського літака МіГ-17 демонтували у квітні цього року у межах декомунізації. Літак викупила фірма Креатор Буд за 300 тис. грн.

Як йдеться на сторінці аукціону в Prozorro.Продажі, торги відбулись ввечері у понеділок, 7 листопада. На аукціон зареєструвався лише один учасник. Компанія запропонувала за літак 300 тис. грн, що на 55 тис. грн більше за стартову ціну.

Джерело: Сергій Надал