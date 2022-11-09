Ноябрь, 09 в 15:13

Умер украинский политик Юрий Кармазин. Он ушел из жизни 9 ноября в возрасте 65 лет.

О смерти народного депутата нескольких созывов сообщили на его странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня в 10:00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало драться. Семья потеряла часть себя, а страна ее создателя, – говорится в сообщении.

О причинах смерти политика – не сообщается.

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Родом Кармазин из Звенигородки Черкасской области. Был женат, у него две взрослые дочери.

Юрий Кармазин был народным депутатом Верховной Рады четырех созывов. В разные годы он входил во фракции Громада, Солидарность, Наша Украина, Наша Украина – Народная самооборона.

Политик длительный период работал в Одессе. В частности, являлся прокурором Приморского района города. Позже работал судьей Одесского областного суда.