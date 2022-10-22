Умер известный журналист Леонид Канфер
Известный журналист Леонид Канфер умер в возрасте 49 лет.
Трагическое известие в субботу, 22 октября, сообщила его супруга Светлана в Facebook.
– Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего ДН (дня рождения – Ред.), три дня не хватило. Я держала его за руку до последнего дома, как он хотел. Он так держался за меня, что полетел на небо только, когда я его отпустила, потому что видела, как ему тяжело, – написала она.
Леонид Канфер родился в Минске, работал журналистом в нескольких странах. В 2018 году у него диагностировали опухоль головного мозга.
Канфер является режиссером фильма об украинском оперном певце, который жил в Париже, но погиб на Донбассе – Моя война: две жизни Василия Слипака.
Среди других его работ – фильм А что такое любовь? о детских домах в Украине.