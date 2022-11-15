Ноябрь, 15 в 8:24

На время военного положения государством был урегулирован вопрос о назначении и размере выплат пособия по безработице украинцам. Кроме того, 21 апреля Рада приняла законопроект О внесении изменений в Закон о безработице в условиях войны.

Он упрощает получение статуса безработного и социальных выплат для ВПЛ, а также лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Кто сможет получать финансовую помощь по безработице и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как оформить пособие по безработице

Для этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости.

Заявление на назначение статуса безработного можно подать в городской, районный, горрайонный центр или филиал регионального центра занятости:

лично, во время непосредственного посещения;

в электронной форме с помощью портал или приложения Дія

по телефону.

Такой способ получения помощи действует лишь на время военного положения. В течение 30 дней после его завершения, безработный должен подать в центр занятости оригиналы документов:

трудовую книжку;

документ об образовании или его дубликат;

военно-учетный документ для лиц, уволившихся со срочной военной службы;

ВПЛ в случае отсутствия документов, подтверждающих факт увольнения, подается:

заявление о прекращении трудовых отношений или документ, подтверждающий факт прекращения занятости, или соответствующее решение суда – в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке;

по возможности расчетный документ (квитанция), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.

Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по личному заявлению человека.

Соответственно, пособие начнет предоставляться с первого дня получения статуса безработного.

Какой размер пособия

По состоянию на 2022 год максимальный размер пособия по безработице составляет: с 1 января — 9924 грн, 1 июля — 10400 грн, с 1 декабря — 10736 грн.

Пособие выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы:

первые 90 календарных дней — 100% ,

, в течение следующих 90 календарных дней — 80% ;

; в дальнейшем – 70%.

Максимальный размер пособия не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума.

В то же время максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 150% минимальной заработной платы. В 2022 году — это 9750 грн.

Во время действия военного положения для безработных, находящихся на временно оккупированной территории, выплата может осуществляться без личного посещения лица.

Кстати, если безработный уехал за границу, то выплаты прекращаются.