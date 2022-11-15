Ноябрь, 15 в 7:59

В 2022 году право выйти на пенсию в Украине в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет.

Если у человека нет такого стажа, он сможет уйти на пенсию в 63 года, но со страховым стажем от 19 до 29 лет.

В случае отсутствия страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту после достижения 63 лет, пенсия назначается по достижении человеком 65-летнего возраста (при наличии страхового стажа от 15 до 19 лет).

Сейчас смотрят

Впрочем, для участников боевых действий правила выхода на пенсию несколько иные. В каком возрасте участники боевых действий имеют право выйти на пенсию — далее в нашем материале.

Когда УБД могут выйти на пенсию

Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту:

мужчины смогут уйти на пенсию по достижении 55 лет ;

смогут уйти на пенсию по достижении ; женщины — после 50 лет.

Такие правила действуют лишь при наличии у них страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. В данном случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу.

Вместе с тем кадровые военные могут выйти на пенсию даже раньше при наличии необходимой выслуги лет.

Семьи военных, которые погибли во время боевых действий, тоже имеют право на снижение пенсионного возраста. Это касается жены или мужа, если они не вступили в повторный брак, и родителей, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника/защитницы Украины.

Размер пенсии участников боевых действий зависит от длительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Это предусмотрено законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Надбавки к пенсии УБД

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума , установленного для лиц, утративших трудоспособность;

, установленного для лиц, утративших трудоспособность; целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн ;

на проживание в размере ; общий размер пенсии УБД не может быть меньше 210%, если пенсия меньше, выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь в размере, которого не хватает до минимальной пенсионной выплаты.

Также участники боевых действий могут получать надбавки за особые заслуги:

граждане, награжденные орденами, имеют право на доплату к пенсии — от 20 до 40% прожиточного минимума;

прожиточного минимума; военные, которые имеют особые заслуги перед Родиной — награждены званием Герой Украины, имеют ордена Золотая Звезда, Богдана Хмельницкого трех степеней, княгини Ольги — имеют право на доплату к пенсии в 70% прожиточного минимума.

Оформление пенсии УБД

Участник боевых действий сначала должен получить соответствующий статус и удостоверение, а затем с этим удостоверением должен самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

В ПФУ можно прийти лично или воспользоваться порталом Электронных услуг Пенсионного фонда.