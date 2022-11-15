Листопад, 15 в 7:59

У 2022 році право вийти на пенсію в Україні у 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.

Якщо у людини немає такого стажу, вона зможе піти на пенсію у 63 роки, але зі страховим стажем від 19 до 29 років.

У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років, пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку (за наявності страхового стажу від 15 до 19 років).

Зараз дивляться

Утім, для учасників бойових дій правила виходу на пенсію дещо інші. У якому віці учасники бойових дій мають право вийти на пенсію – далі у нашому матеріалі.

Коли УБД можуть вийти на пенсію

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком:

чоловіки зможуть піти на пенсію після досягнення 55 років;

зможуть піти на пенсію після досягнення жінки – після 50 років.

Такі правила діють лише за наявності у них страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок. У даному випадку вислуга років військовослужбовців прирівнюється до страхового стажу.

Разом з тим кадрові військові можуть вийти на пенсію навіть раніше за наявності необхідної вислуги років.

Родини військових, які загинули під час бойових дій, також мають право на відповідне зниження пенсійного віку. Це стосується дружини або чоловіка, якщо вони не взяли повторний шлюб, та батьків, яким надано статус сім’ї загиблого захисника/захисниці України.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Це передбачено законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Надбавки до пенсії УБД

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму , встановленого для осіб, які втратили працездатність ;

встановленого для осіб, які втратили працездатність цільова грошова допомога на проживання у розмірі 40 грн ;

у розмірі загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим ніж 210% – якщо пенсія менша, виплачується щомісячна державна адресна допомога у розмірі, якого не вистачає до мінімальної пенсійної виплати.

Також учасники бойових дій можуть отримувати надбавки за особливі заслуги:

громадяни, нагороджені орденами, мають право на доплату до пенсії – від 20 до 40% прожиткового мінімуму;

військові, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною – нагороджені званням Герой України, мають ордени Золота Зірка, Богдана Хмельницького трьох ступенів, княгині Ольги – мають право на доплату до пенсії 70% прожиткового мінімуму.

Оформлення пенсії УБД

Учасник бойових дій спочатку має отримати відповідний статус та посвідчення, а потім із цим посвідченням повинен самостійно звернутися до Пенсійного фонду.

До ПФУ можна прийти особисто або скористатися порталом Електронних послуг Пенсійного фонду.