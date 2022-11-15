Ситуация критическая: из-за обстрелов графики стабилизационных отключений не действуют — ОП

Ноябрь, 15 в 17:23

На данный момент графики стабилизационных отключений электроэнергии не действуют. Об этом сообщили в Офисе президента.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что из-за очередного спланированного ракетного удара российских террористов по объектам энергетической инфраструктуры ситуация критическая.

— Больше всего попаданий зафиксировано в Центре и на Севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений, — сообщил он.

Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

Сейчас смотрят

В Офисе президента призвали граждан потреблять электроэнергию умеренно и подчеркнули, что террористы будут побеждены.

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По словам спикера Воздушных сил Украины, по нашей стране российские террористы выпустили около 100 ракет.

Массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры – частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города.

Источник: Кирилл Тимошенко