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Факты / Україна / Общество

Ситуация критическая: из-за обстрелов графики стабилизационных отключений не действуют — ОП

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Фото: Unsplash

На данный момент графики стабилизационных отключений электроэнергии не действуют. Об этом сообщили в Офисе президента.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что из-за очередного спланированного ракетного удара российских террористов по объектам энергетической инфраструктуры ситуация критическая.

— Больше всего попаданий зафиксировано в Центре и на Севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений, — сообщил он.

Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

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15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По словам спикера Воздушных сил Украины, по нашей стране российские террористы выпустили около 100 ракет.

Массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры – частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города.

Источник: Кирилл Тимошенко

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