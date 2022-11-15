Ноябрь, 15 в 16:55

Во время массированной ракетной атаки войск РФ на Украину зафиксированы попадания в Винницкой и Хмельницкой областях. Часть Хмельницкого осталась без света.

Так, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры на территории области.

– Есть попадание в объект критической инфраструктуры Винницкой области. Оставайтесь в укрытиях! – подчеркнул он.

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Перед этим Борзов проинформировал, что на территории региона работает противовоздушная оборона (ПВО). Он призвал жителей области оставаться в укрытиях до сигнала отбоя.

Следует отметить, что после сообщения Борзова о работе ПВО в Виннице был слышен по меньшей мере один мощный взрыв.

В Хмельницкой области также раздались взрывы, сработала ПВО.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий проинформировал, что есть два попадания. В части областного центра исчез свет.

– Есть два прилета по Хмельницкой территориальной общине. В части города Хмельницкий отсутствует электроснабжение. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях! – отметил он.

Как известно, 15 ноября войска РФ совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе. Несколько ракет удалось сбить силам ПВО.

Также есть прилеты в объекты критической инфраструктуры во Львове, Ровно, Житомире, Кропивницком, Харькове.

По Украине начали вводить экстренные отключения света, в частности, в Киеве.