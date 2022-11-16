Листопад, 16 в 19:02

У жовтні 2022 року ворог почав цілеспрямовано запускати ракети по обʼєктах інфраструктури України, аби залишити українців без світла, тепла та води.

В результаті обстрілів пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури нашої країни. А для кожного українця стало буденним чути про екстрені, погодинні та стабілізаційні відключення світла.

Які бувають типи відімкнення електроенергії та чим вони відрізняються одне від одного – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Типи відключень електроенергії

В Україні існує кілька видів відключень електроенергії:

аварійні;

погодинні;

локальні;

стабілізаційні;

екстрені.

Усі вони можуть застосовуватися в кожному регіоні України. Найчастіше українців сповіщають про аварійні та стабілізаційні відключення.

Яка між ними різниця

Аварійні відключення

Це не графік з датою та переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередачі, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.

Ці відключення застосовуються в аварійних випадках, коли за короткий термін (від 3 до 15 хвилин) потрібно негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

Аварійні відключення застосовуються по команді диспетчера НЕК Укренерго. Цей тип найбільш непередбачуваний, оскільки команду на поновлення енергії також дає диспетчер Укренерго, тому у таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.

Погодинні відключення

Іншими словами, це планові відключення електроенергії, які необхідні для зниження навантаження на мережу.

Погодинні відключення світла допомагають забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Коли в якомусь регіоні України запроваджують погодинні вимкнення, мешканцям цих територій надають графіки з переліком дат, адрес та годин відключень.

Графік погодинних відключень застосовують у випадках, коли можна спрогнозувати критичну ситуацію в об’єднаній енергетичній системі України.

Зазвичай при таких відключеннях споживачів поділяють на три групи, а світла немає орієнтовно 4 години.

Стабілізаційні відключення

Це прогнозований варіант відключення, за якого працює погодинний графік зникнення світла в оселях українців.

Цей тип відключення електроенергії запроваджують з метою збалансування роботи енергосистеми. Тобто, коли обсяг споживання електрики більший, ніж її генерація.

Коли застосовують такий тип відключення — графіки розміщені на сайті оператора системи розподілу. Орієнтовний час зникнення світла при стабілізаційних відключеннях — 4 години.

Локальні відключення

Їх вводять лише на конкретній обмеженій території України, коли щось виходить з ладу.

Оскільки ніхто не може передбачити аварію на електростанціях, графіків локальних відключень просто не існує.

Зазвичай при такому варіанті відключення електроенергії немає близько 4-5 годин.

Екстрені відключення

Це непрогнозовані відімкнення світла. Їхнє введення контролює компанія Укренерго, диспетчер надає розпорядження ввести екстрене відключення, якщо через обстріли пошкоджено чи зруйновано енергооб’єкти.

Крім того, цей тип відключення застосовують у випадку, коли зростає споживання електрики. Під час екстрених відключень графіки не діють.

А в деяких випадках орієнтовний час без світла сягає більше 10 годин.

Що з цих понять одне й те саме

Аварійні та екстрені – це один і той самий тип відключення. Їх застосовують у двох випадках:

аби знизити величину потужності, що споживається з мережі;

коли пошкоджено чи зруйновано енергооб’єкти.

Стабілізаційні та погодинні відключення – ці поняття теж суміжні. Оскільки під час впровадження кожного з них вводиться погодинний графік зникнення світла.

Застосовують ці відключення з однією метою – збалансувати роботу енергосистеми.