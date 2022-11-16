Где посмотреть график отключений света в Виннице
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В Виннице и области 16 ноября введены графики почасового и аварийного отключения света. Как сообщает Винницаоблэнерго, время отключений — с 3 часов ночи до 24 часов 16 ноября.
Также в области будут произведены аварийные отключения.
Где смотреть график аварийных отключений в Киеве — смотрите в материале.
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График отключения света в Виннице
Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:
- на официальном сайте Винницаоблэнерго;
- в личном кабинете потребителя;
- с помощью Telegram-бота.
Также известно, что в Виннице и области разработаны три очереди почасового отключения
- Первая очередь отключений – с 06:00 до 08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- Вторая очередь – 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00;
- Третья очередь – 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.
Аварийные отключения в Виннице и по всей Украине вводятся из-за того, что российские военные уничтожают инфраструктуру Украины.
Известно, что вчера, 15 ноября, по Украине оккупанты выпустили более 90 ракет, 73 из них сбиты и уничтожены все иранские ударные дроны.
Поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.