Ноябрь, 16 в 14:22

В Виннице и области 16 ноября введены графики почасового и аварийного отключения света. Как сообщает Винницаоблэнерго, время отключений — с 3 часов ночи до 24 часов 16 ноября.

Также в области будут произведены аварийные отключения.

Где смотреть график аварийных отключений в Киеве — смотрите в материале.

Сейчас смотрят

График отключения света в Виннице

Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:

на официальном сайте Винницаоблэнерго;

в личном кабинете потребителя;

с помощью Telegram-бота.

Также известно, что в Виннице и области разработаны три очереди почасового отключения

Первая очередь отключений – с 06:00 до 08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;

Вторая очередь – 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00;

Третья очередь – 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

Аварийные отключения в Виннице и по всей Украине вводятся из-за того, что российские военные уничтожают инфраструктуру Украины.

Известно, что вчера, 15 ноября, по Украине оккупанты выпустили более 90 ракет, 73 из них сбиты и уничтожены все иранские ударные дроны.

Поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.