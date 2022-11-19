Ноябрь, 19 в 10:56

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине идет учебный процесс как в школах, так и в вузах. Будущих абитуриентов ждет традиционное тестирование, готовиться к которому стоит уже сейчас. С этим могут помочь опытные учителя онлайн-школы математики МАТЕМА (Mathema).

Сотрудники школы смогут профессионально и бесплатно подготовить ребенка к сдаче Внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике в 2023 году.

Подготовка будет проводиться в формате онлайн в течение всего учебного года. Она стартовала с 15 ноября и продлится до дня экзамена.

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Как зарегистрироваться?

Процесс регистрации простой и предусматривает несколько шагов:

1. Нужно нажать кнопку “зарегистрироваться” на веб-сайте школы Mathema по ссылке.

2. Далее нужно выбрать удобный мессенджер, чтобы присоединиться к бесплатному курсу по подготовке к ЗНО по математике. Можно подписаться на чат-бот в Viber или Telegram. В чате будет опубликовано актуальное расписание уроков.

3. В дальнейшем в чат-бот будут поступать уведомления и ссылки на занятия.

Пример того, как будет проходить обучение, можно просмотреть на видео:

Преимущества подготовки к ЗНО с онлайн-школой МАТЕМА

В условиях войны преимуществом является то, что на занятия не нужно куда-то ездить: обучение будет проходить онлайн. Уроки будут проходить на YouTube, и присоединиться к ним можно с любого гаджета, нужен только интернет. Поэтому стоит подписаться на YouTube-канал школы.

Среди других преимуществ:

Живой интерактивный формат: учащиеся могут общаться с учителем через комментарии.

Все уроки сохраняются в записи, и их можно повторно просмотреть.

Домашние задания после каждого урока будут размещены на интерактивной платформе.

Уроки будут проходить дважды в неделю. Предусмотрены изучение различных тем и проверка домашних работ.

Подготовка к ЗНО по математике проходит согласно программе Министерства образования и науки Украины.