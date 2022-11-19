Бесплатная подготовка к ЗНО по математике-2023 со школой МАТЕМА: регистрация и преимущества
Несмотря на полномасштабную войну, в Украине идет учебный процесс как в школах, так и в вузах. Будущих абитуриентов ждет традиционное тестирование, готовиться к которому стоит уже сейчас. С этим могут помочь опытные учителя онлайн-школы математики МАТЕМА (Mathema).
Сотрудники школы смогут профессионально и бесплатно подготовить ребенка к сдаче Внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике в 2023 году.
Подготовка будет проводиться в формате онлайн в течение всего учебного года. Она стартовала с 15 ноября и продлится до дня экзамена.
Как зарегистрироваться?
Процесс регистрации простой и предусматривает несколько шагов:
1. Нужно нажать кнопку “зарегистрироваться” на веб-сайте школы Mathema по ссылке.
2. Далее нужно выбрать удобный мессенджер, чтобы присоединиться к бесплатному курсу по подготовке к ЗНО по математике. Можно подписаться на чат-бот в Viber или Telegram. В чате будет опубликовано актуальное расписание уроков.
3. В дальнейшем в чат-бот будут поступать уведомления и ссылки на занятия.
Пример того, как будет проходить обучение, можно просмотреть на видео:
Преимущества подготовки к ЗНО с онлайн-школой МАТЕМА
В условиях войны преимуществом является то, что на занятия не нужно куда-то ездить: обучение будет проходить онлайн. Уроки будут проходить на YouTube, и присоединиться к ним можно с любого гаджета, нужен только интернет. Поэтому стоит подписаться на YouTube-канал школы.
Среди других преимуществ:
- Живой интерактивный формат: учащиеся могут общаться с учителем через комментарии.
- Все уроки сохраняются в записи, и их можно повторно просмотреть.
- Домашние задания после каждого урока будут размещены на интерактивной платформе.
- Уроки будут проходить дважды в неделю. Предусмотрены изучение различных тем и проверка домашних работ.
Подготовка к ЗНО по математике проходит согласно программе Министерства образования и науки Украины.