Безкоштовна підготовка до ЗНО з математики-2023 зі школою МАТЕМА: реєстрація та переваги
Попри повномасштабну війну, в Україні триває навчальний процес як у школах, так і у вишах. На майбутніх абітурієнтів чекає традиційне тестування, готуватися до якого варто уже зараз. Із цим можуть допомогти досвідчені вчителі онлайн-школи математики МАТЕМА (Mathema).
Працівники школи зможуть фахово та безкоштовно підготувати дитину до складання Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики в 2023 році.
Підготовка проводитиметься у форматі онлайн протягом всього навчального року. Вона стартувала з 15 листопада і триватиме до дня іспиту.
Як зареєструватися?
Процес реєстрації простий і передбачає кілька кроків:
1. Потрібно натиснути на кнопку “зареєструватися” на веб-сайті школи Mathema за посиланням.
2. Далі потрібно обрати зручний месенджер, щоб долучитися до безкоштовного курсу з підготовки до ЗНО з математики. Можна підписатися на чатбот у Viber чи Telegram. У чатботі буде опублікований актуальний розклад уроків.
3. У подальшому в чатбот надходитимуть сповіщення та посилання на заняття.
Приклад того, як проходитиме навчання, можна переглянути на відео:
Переваги підготовки до ЗНО з онлайн-школою МАТЕМА
В умовах війни перевагою є те, що на заняття не потрібно кудись їздити: навчання відбуватиметься онлайн. Уроки проходитимуть на YouTube, і долучитися до них можна з будь-якого ґаджету, потрібен лише інтернет. Тож варто підписатися на YouTube-канал школи.
Серед інших переваг:
- Живий інтерактивний формат: учні можуть спілкуватися з вчителем через коментарі.
- Усі уроки зберігаються в записі, і їх потім можна повторно переглянути.
- Домашні завдання після кожного уроку будуть розміщені на інтерактивній платформі.
- Уроки відбуватимуться двічі на тиждень. Передбачені вивчення різних тема і перевірка домашніх робіт.
Підготовка до ЗНО з математики відбувається згідно з програмою Міністерства освіти і науки України.