Листопад, 19 в 10:56

Попри повномасштабну війну, в Україні триває навчальний процес як у школах, так і у вишах. На майбутніх абітурієнтів чекає традиційне тестування, готуватися до якого варто уже зараз. Із цим можуть допомогти досвідчені вчителі онлайн-школи математики МАТЕМА (Mathema).

Працівники школи зможуть фахово та безкоштовно підготувати дитину до складання Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики в 2023 році.

Підготовка проводитиметься у форматі онлайн протягом всього навчального року. Вона стартувала з 15 листопада і триватиме до дня іспиту.

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Як зареєструватися?

Процес реєстрації простий і передбачає кілька кроків:

1. Потрібно натиснути на кнопку “зареєструватися” на веб-сайті школи Mathema за посиланням.

2. Далі потрібно обрати зручний месенджер, щоб долучитися до безкоштовного курсу з підготовки до ЗНО з математики. Можна підписатися на чатбот у Viber чи Telegram. У чатботі буде опублікований актуальний розклад уроків.

3. У подальшому в чатбот надходитимуть сповіщення та посилання на заняття.

Приклад того, як проходитиме навчання, можна переглянути на відео:

Переваги підготовки до ЗНО з онлайн-школою МАТЕМА

В умовах війни перевагою є те, що на заняття не потрібно кудись їздити: навчання відбуватиметься онлайн. Уроки проходитимуть на YouTube, і долучитися до них можна з будь-якого ґаджету, потрібен лише інтернет. Тож варто підписатися на YouTube-канал школи.

Серед інших переваг:

Живий інтерактивний формат: учні можуть спілкуватися з вчителем через коментарі.

Усі уроки зберігаються в записі, і їх потім можна повторно переглянути.

Домашні завдання після кожного уроку будуть розміщені на інтерактивній платформі.

Уроки відбуватимуться двічі на тиждень. Передбачені вивчення різних тема і перевірка домашніх робіт.

Підготовка до ЗНО з математики відбувається згідно з програмою Міністерства освіти і науки України.