Ситуацию в энергосистеме Киевской области стабилизировали — ДТЭК

Ноябрь, 21 в 15:21

Ситуацию в энергосистеме Киевской области удалось стабилизировать. Об этом сообщили ДТЭК Киевские региональные электросети на странице в Facebook.

— Возвращаемся к отключениям согласно графикам, — говорится в сообщении.

С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Ранее в ДТЭК сообщили, что НЭК Укрэнерго предоставил распоряжение на дополнительные ограничения мощности электроснабжения.

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В этой связи вынужденно применяются экстренные отключения света. В ДТЭК подчеркнули, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук прокомментировал возможность полного отключения света в столице.

Источник: ДТЭК Киевские региональные электросети