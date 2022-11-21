Ситуацию в энергосистеме Киевской области стабилизировали — ДТЭК
Ситуацию в энергосистеме Киевской области удалось стабилизировать. Об этом сообщили ДТЭК Киевские региональные электросети на странице в Facebook.
— Возвращаемся к отключениям согласно графикам, — говорится в сообщении.
С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.
Ранее в ДТЭК сообщили, что НЭК Укрэнерго предоставил распоряжение на дополнительные ограничения мощности электроснабжения.
В этой связи вынужденно применяются экстренные отключения света. В ДТЭК подчеркнули, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук прокомментировал возможность полного отключения света в столице.
Источник: ДТЭК Киевские региональные электросети