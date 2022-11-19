В ДТЭК объяснили, возможно ли уменьшение количества часов плановых отключений

Ноябрь, 19 в 20:30

Полное восстановление энергосети в Украине до завершения полномасштабной войны невозможно.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Они атакуют – мы защищаемся, они разрушают – мы восстанавливаем. До тех пор, пока они будут атаковать, мы будем защищаться и восстанавливать. До конца войны, до победы говорить о полном восстановлении сетей невозможно. Но скорость, с которой мы будем восстанавливаться до максимально возможного уровня, зависит от того, будет ли полный блекаут или нет, — отметил он.

Также исполнительный директор ДТЭК заявил, что энергетики будут восстанавливать поврежденную инфраструктуру каждый раз, после каждого обстрела и это будут делать столько, сколько потребуется.

Сейчас смотрят

— Уменьшится ли уровень аварийных отключений? Да. Будут ли плановые отключения? Да, скорее всего, они будут. Наша задача уменьшить их, чтобы они были не 4-6 часов, а два-один, а может вообще какие-то дни не было, в выходные или ночью, — сообщает Сахарук.

Фото: Рixabay