Ситуацію в енергосистемі Київської області стабілізували – ДТЕК

Листопад, 21 в 15:21

Ситуацію в енергосистемі Київської області вдалося стабілізувати. Про це повідомили ДТЕК Київські регіональні електромережі на сторінці у Facebook.

— Повертаємось до відключень згідно з графіками, – йдеться у повідомленні.

Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Раніше у ДТЕК повідомили, що НЕК Укренерго надав розпорядження на додаткові обмеження потужності електропостачання.

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У зв’язку з цим вимушено застосовуються екстрені відключення світла. У ДТЕК наголосили, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук прокоментував ймовірність повного відключення світла у столиці.

Джерело: ДТЕК Київські регіональні електромережі