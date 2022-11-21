Ситуацію в енергосистемі Київської області стабілізували – ДТЕК
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Ситуацію в енергосистемі Київської області вдалося стабілізувати. Про це повідомили ДТЕК Київські регіональні електромережі на сторінці у Facebook.
— Повертаємось до відключень згідно з графіками, – йдеться у повідомленні.
Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Раніше у ДТЕК повідомили, що НЕК Укренерго надав розпорядження на додаткові обмеження потужності електропостачання.
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У зв’язку з цим вимушено застосовуються екстрені відключення світла. У ДТЕК наголосили, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук прокоментував ймовірність повного відключення світла у столиці.