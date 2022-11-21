Він зазначив, що існують також інші прогнози розвитку ситуації, проте все залежить від атак Росії.

– Позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, матимемо вдосталь електроенергії і зможемо відмовитися від відключень взагалі. Негативний буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час, – пояснив гендиректор YASNO.