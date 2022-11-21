Українцям доведеться жити у режимі відключень світла щонайменше до кінця березня – гендиректор YASNO
Українцям доведеться жити у режимі відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.
Про це заявив СЕО постачальник енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.
– Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими, – написав він.
Він зазначив, що існують також інші прогнози розвитку ситуації, проте все залежить від атак Росії.
– Позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, матимемо вдосталь електроенергії і зможемо відмовитися від відключень взагалі. Негативний буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час, – пояснив гендиректор YASNO.
Коваленко додав, що українці мають бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших.
Він радить запастись теплим одягом, ковдрами, а також продумати варіанти, які допоможуть перечекати довгі відключення світла.