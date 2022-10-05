Октябрь, 04 в 22:59

Поскольку гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов находится на территории, подконтрольной Украине, то он не может выполнять свои функции на Запорожской АЭС.

Об этом заявили в МАГАТЭ и добавили, что пока неизвестно, кого оккупанты устроят на эту должность.

В организации напомнили, что вчера Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал освобождение Игоря Мурашова, после получения подтверждения того, что тот успешно вернулся к своей семье.

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В МАГАТЭ напомнили, что генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности станции, и его отсутствие на рабочем месте таким образом имело немедленное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и защищенности станции.

— МАГАТЭ понимает, что Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, подконтрольной Украине, и не сможет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Кто заменит его на этой должности, пока не понятно, — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, сообщили, что сегодня завершились ремонтные работы на оросительном пруду в районе 5-го и 6-го энергоблоков, который был поврежден в результате обстрела 20 сентября. С субботы, 1 октября, сообщений об обстрелах в районе ЗАЭС не поступало.

Напомним, в конце этой недели Генеральный директор Рафаэль Гросси МАГАТЭ посетит Киев, а затем Москву для продолжения консультаций, направленных на скорейшее согласование и внедрение защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

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Источник: IAEA

Фото: Энергоатом