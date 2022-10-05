Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Освобожденный из российского плена Мурашов не сможет возглавлять ЗАЭС — МАГАТЭ

Илья Нежигай, редактор ленты
Гендиректор Запорізької АЕС (ЗАЕС) Ігор Мурашов

Поскольку гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов находится на территории, подконтрольной Украине, то он не может выполнять свои функции на Запорожской АЭС.

Об этом заявили в МАГАТЭ и добавили, что пока неизвестно, кого оккупанты устроят на эту должность.

В организации напомнили, что вчера Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал освобождение Игоря Мурашова, после получения подтверждения того, что тот успешно вернулся к своей семье.

Сейчас смотрят

В МАГАТЭ напомнили, что генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности станции, и его отсутствие на рабочем месте таким образом имело немедленное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и защищенности станции.

— МАГАТЭ понимает, что Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, подконтрольной Украине, и не сможет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Кто заменит его на этой должности, пока не понятно, — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, сообщили, что сегодня завершились ремонтные работы на оросительном пруду в районе 5-го и 6-го энергоблоков, который был поврежден в результате обстрела 20 сентября. С субботы, 1 октября, сообщений об обстрелах в районе ЗАЭС не поступало.

Напомним, в конце этой недели Генеральный директор Рафаэль Гросси МАГАТЭ посетит Киев, а затем Москву для продолжения консультаций, направленных на скорейшее согласование и внедрение защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Читайте
Польша предлагает исключить Россию из МАГАТЭ

Источник: IAEA

Фото: Энергоатом

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка