Украинские военнослужащие и их семьи имеют немалый перечень льгот, дополнительных выплат и социальных гарантий от государства.

На какие льготы могут рассчитывать украинские военные и их семьи — смотрите в материале Фактов ICTV.

Льготы для военных и членов их семей

Для действующих военнослужащих, ветеранов войны и членов их семей в Украине предусмотрен ряд льгот.

Бесплатный проезд

Согласно закону Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, украинские военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица, а также родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы, имеют право на бесплатный проезд в Украине всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения, а также автобусами пригородных маршрутов.

Кроме того, военные также имеют право на приобретение билетов для себя и семьи вне очереди, а также скидку в 50% при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом.

Также военные могут перевозить до 20 т личных вещей в контейнерах на железнодорожном транспорте. Это право обеспечивается при переводе или увольнении с военной службы.

Также бесплатный проезд предоставляется военным при поездке:

в командировку;

в отпуск в пределах Украины (при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу);

при переводе на новое место прохождения военной службы или в связи с передислокацией воинской части;

к месту жительства, выбранному при увольнении с военной службы, в пределах Украины.

Медицинская помощь

Украинские военные имеют право на бесплатную реабилитацию и лечение, отпуск с сохранением выплат для восстановления здоровья в связи с болезнью.

В целом военным предоставляются льготы на отдельные медицинские услуги:

в связи с болезнью военнослужащему предоставляется отпуск для лечения с сохранением материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии. Сроки отпуска зависят от тяжести заболевания;

бесплатная психологическая, медико-психологическая реабилитация, денежная помощь на оздоровление (для участников боевых действий);

здравоохранение и медицинская помощь;

единовременная денежная помощь после ранения;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация;

бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения;

первоочередное бесплатное протезирование зубов, но не из драгоценных металлов;

бесплатное лечение в санаториях или получение компенсации за самостоятельно оплаченное лечение.

Правовая помощь

УБД и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на бесплатную правовую помощь.

То есть если военному понадобится помощь во время составления процессуальных документов (исковых заявлений), будет нужно представительство интересов в суде, они смогут бесплатно получить эти услуги.

Льготы на образование

Участникам боевых действий государство обеспечивает целевую поддержку для получения высшего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Также предоставляются:

социальные стипендии;

бесплатное проживание в общежитии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к сети Интернет, системам баз данных в учебных заведениях;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

Льготы детям военных

Детям военнослужащих по месту жительства в первую очередь предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

Как дети участников боевых действий, так и сами УБД имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме.

Кроме того, дети, которые учатся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях, а также могут получать социальную стипендию (при условии, что у студента отсутствует задолженность по учебе).

Пенсии и оплата ЖКУ

Участники боевых действий имеют право:

Оплачивать коммунальные услуги со скидкой в 75%. Людям с инвалидностью предоставляется 100% скидки на коммунальные услуги.

Иметь скидку в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Иметь первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, быть первыми в очереди на отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, иметь первоочередной ремонт.

Получить займ на строительство и ремонт жилых домов, приобретение или строительство домов дачного типа.

В первую очередь вступать в домостроительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их технического обслуживания, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.

Вне очереди пользоваться всеми услугами связи и вне очереди устанавливать на льготных условиях квартирные телефоны. Абонементная плата за пользование телефоном для УБД устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Размер пенсии участников боевых действий зависит от длительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Это предусмотрено законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Обратите внимание! Льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Чтобы получать выплаты, нужно оформить соответствующие льготы.

Для этого лица с уже оформленным статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, независимо от места их регистрации.

