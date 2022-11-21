Листопад, 21 в 15:42

Тисячі захисників та захисниць України зараз перебувають у російському полоні. З початку повномасштабної війни Україна провела близько 30 обмінів та звільнила понад 1 тис. українців.

На який соціальний захист можуть розраховувати звільнені з полону українські військові та яка допомога їм надається – дізнавалися Факти ICTV.

Первинна допомога

Одразу після обміну звільнені захисники та захисниці отримують пакунки з необхідними речами.

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Рюкзаки зібрані окремо для чоловіків та жінок – з урахуванням потреб. У кожному: одяг, взуття, засоби гігієни, їжа, вода. Майже всі товари – від українських виробників.

Щоби військові могли зателефонувати рідним та оперативно поновити особисті документи у Дії та доступ до банківських рахунків, у рюкзаку є смартфон.

Лікування та реабілітація

Українські військові, які перебували в російському полоні, потребують належного лікування та реабілітації.

У МВС зазначають, щойно вони потрапляють в Україну, їх оглядають лікарі й разом з правоохоронцями фіксують, в якому стані повернулися бійці.

Також бійці мають змогу проходити тривалу, комплексну реабілітацію за державний кошт. На етапі ранньої реабілітації їм надається первинна медична та психологічна допомога.

Після цього захисників направляють до медичних реабілітаційних центрів системи МВС. Там вони та члени їхніх сімей мають змогу отримати більш фахове лікування та допомогу. Залежно від стану та потреб особи, лікарі формують індивідуальну програму лікування, а психотерапевти визначають необхідні методики роботи.

У більшості випадків бійці проходять другий етап відновлення у відомчих закладах охорони здоров’я. За потреби їх можуть направити на лікування за кордон.

Виплати та допомога

16 листопада Кабмін ухвалив постанову, яка удосконалює порядок соціального та правового захисту звільнених з російського полону оборонців.

Постановою затверджено:

Положення про Комісію з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України – ця комісія працюватиме при Мінреінтеграції та прийматиме рішення про компенсацію з держбюджету витрат на правову допомогу незаконно ув’язненим РФ громадянам України.

Порядок призначення та виплати допомоги таким особам та членам їхніх родин.

Порядок ведення Реєстру звільнених з полону.

Що стосується грошових виплат, то звільнені з полону військові зможуть отримувати 100 тис. грн щорічно під час перебування у полоні та 100 тис. грн одноразово після звільнення.

Крім того, у разі смерті військового передбачена одноразова фінансова державна підтримка його родині теж у розмірі 100 тис. грн.