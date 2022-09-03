Перед судом предстанет священник УПЦ МП, сливавший РФ данные о ВСУ в Северодонецке
Священник УПЦ МП, предоставлявший врагу данные о Вооруженных силах Украины в Северодонецке, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
— Прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении информатора вражеских войск — священника УПЦ МП, — говорится в сообщении.
Священнослужителю инкриминировали коллаборационную деятельность по ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины.
Следователи установили, что мужчина с середины апреля 2022 года собирал для представителей армии России информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу селах.
Эти данные он передавал через мессенджер Telegram. Полученная информация использовалась врагом для определения целей и дальнейшего их огневого поражения.
Священника разоблачили и задержали в конце апреля. На данный момент он находится под стражей. В ОГУ отметили, что во время документирования преступления в его телефоне обнаружили переписку с представителями армии страны-агрессора.
Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.