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Факты / Украина

Перед судом предстанет священник УПЦ МП, сливавший РФ данные о ВСУ в Северодонецке

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Перед судом предстанет священник УПЦ МП, сливавший РФ данные о ВСУ в Северодонецке
Фото: Офис генпрокурора

Священник УПЦ МП, предоставлявший врагу данные о Вооруженных силах Украины в Северодонецке, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

— Прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении информатора вражеских войск — священника УПЦ МП, — говорится в сообщении.

Священнослужителю инкриминировали коллаборационную деятельность по ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины.

Следователи установили, что мужчина с середины апреля 2022 года собирал для представителей армии России информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу селах.

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Эти данные он передавал через мессенджер Telegram. Полученная информация использовалась врагом для определения целей и дальнейшего их огневого поражения.

Священника разоблачили и задержали в конце апреля. На данный момент он находится под стражей. В ОГУ отметили, что во время документирования преступления в его телефоне обнаружили переписку с представителями армии страны-агрессора.

Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.

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Источник: Офис генпрокурора
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