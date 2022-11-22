Бога не виявлено: що відомо про обшуки у Києво-Печерській лаврі, який бекграунд та реакція

Листопад, 22 в 16:18

Служба безпеки України у вівторок, 22 листопада, провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Заходи відбулися спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах операції з протидії “підривній діяльності російських спецслужб в Україні”.

В СБУ повідомили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, та зазначили, що заходи в лаврі проводять, щоб не допустити її використання як осередку “русского міра”, а також для перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування ворожих ДРГ, іноземних громадян та зберігання зброї.

Зараз дивляться

— Враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян, – йдеться у повідомленні СБУ.

22 листопада СБУ провела обшуки не лише в Києво-Печерській лаврі, а й у приміщеннях єпархії УПЦ на Рівненщині. Це сталося після анонімного повідомлення, що керівництво єпархії приховує ворожі ДРГ.

Професор кафедри історії в університеті Острозька академія Андрій Смирнов повідомив у Facebook, що на території монастирів єпархії знайдено пропагандистські матеріали і гроші.

— В управлінні Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ виявлено кошти у сумі 800 тис. грн та $17,5 тис., – зазначив він.

Журналіст Юрій Смірнов повідомив, що СБУ прийшла з обшуками також у Корецький жіночий монастир на Рівненщині. Причому, як зауважив він, монастир “підпорядковується не Онуфрію”, а “синоду Руської православної церкви”.

Наразі в УПЦ МП ніяк не коментують контррозвідувальні заходи СБУ на території Києво-Печерської лаври чи на Рівненщині.

Що передувало?

Нещодавно в соціальних мережах стало вірусним відео з одного з храмів Києво-Печерської лаври, на якому під час духовних піснеспівів звучала пісня Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка – Русь.

Відео піснеспівів з лаври обурило громадськість. Після цього СБУ розпочала розслідування інциденту.

Архімандрит Полікарп, коментуючи цей інцидент, зазначив, що пісню співала група активістів, які зібралися на богослужіння. А священник у цей час нібито був зайнятий помазанням людей і не чув, що співають.

Пізніше Полікарп повідомив, що того священника відсторонили від проведення богослужінь. Також пообіцяли провести духовний собор, щоб розглянути ситуацію.

— Собор вирішить, кому із лаврських насельників донести ще, що Україна зараз переживає трагічні події, – зазначив представник лаври.

За словами архімандрита, у лаврі у всіх молитвах згадують українську владу і українське воїнство.

Церква фактично керується з території РФ

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що зараз ми побачили сутність УПЦ МП, і це стало фінальною крапкою для всіх.

— Давно вже були сигнали певні, які були абсолютно зрозумілими. В Україні є Православна церква України і церква, яка фактично керується з території Росії. Треба називати речі своїми іменами. Так чи інакше, вони перебувають у єдності з російською церквою. Війна, як у класика: завжди відкриває, хто є хто. Вона проявляє справжню душу і внутрішній стан людини. Зараз ми це побачили вчергове, і це стало фінальною крапкою для всіх. Досить часто священики московського патріархату стають колаборантами. Вони допомагали ворогу, укривали їх, благословляли.

Депутат від фракції ЄС у Верховній Раді Ростислав Павленко, коментуючи обшуки, наголошує, що добре, якщо докази не сховані та не знищені.

— Час виконувати законодавство про боротьбу з колаборацією, – написав він у Facebook.

Релігієзнавець Ігор Козловський вважає обшуки дещо запізнілими. В коментарі Telegraf він сказав, що потрібно активніше протидіяти колаборантам та зрадникам.

— Це завдання держави, і, безумовно, вона повинна реагувати на системні порушення з боку УПЦ, яка стала гібридною частиною російської РПЦ. Думаю, такі кроки держави з обшуками дещо трохи запізнілі. Ще з 2014 року громадськість та ЗМІ наголошували, що потрібно активніше протидіяти колаборантам та зрадникам, — каже він.

За його словами, у випадку з УПЦ жодного втручання у церковні справи з боку держави немає, але, з іншого боку, є багато підтверджень порушень з боку священників УПЦ і розповсюдження “русского міру”.

Тим часом у Росії вже прокоментували обшуки у Києво-Печерській лаврі.

Секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що “українська сторона давно воює з російською православною церквою”. Він також сказав, що обшуки потрібно розглядати як “дії проти російського православ’я”.

Під час обшуків – бога не виявлено

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на ранкові обшуки у лаврі. Зокрема, зазначають, що “СБУ почули молитви українців”, а також називають СБУ “службою божою здорової людини”.

Наші молитви було почуто: СБУ через 9 місяців після початку повномасштабної війни почали проводити обшуки у Києво-Печерській лаврі, окупованій московським паханатом. Подивимося, це показуха чи справжній акт справедливості. Геть упц мп з українських душ і церков! — Євген Рибчинський (@EugeneRibchins) November 22, 2022

— В ході обшуків у Києво-Печерській лаврі бога не виявлено, – жартує журналіст Сергій Іванов.

В ході обшуків у Києво-Печерській лаврі бога не виявлено. — Sergii Ivanov (@applecrysis_ua) November 22, 2022

— Доброго ранку, ми з України. Вигнання московських чортів з храму почалося, – коментує обшуки дипломат та ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Також у коментарях користувачі пишуть, що “СБУ проводить свято екзорцизму у лаврі”, “нарешті”, ще “це їм за те, що не моляться” – про церкви УПЦ.

Служба божа в Лаврі pic.twitter.com/jOK0nicecz — Майкл Щур (@MichaelShchur) November 22, 2022

Уявіть Київ без русні в Лаврі, яка належати ПЦУ pic.twitter.com/3lp5TOM931 — Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) November 22, 2022

Непоодинокі випадки роботи на РФ

За час повномасштабної війни правоохоронці здійснили десяток обшуків та видали підозри у колаборантстві та роботі в інтересах Росії представникам УПЦ МП.

Ось лише кілька інцидентів зі священнослужителями УПЦ цієї осені:

Луганщина

Священник УПЦ МП у Сєвєродонецьку надавав ворогу дані про Збройні сили України. Пресслужба ОГУ повідомила, що прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт щодо інформатора ворожих військ – священника УПЦ МП.

Кіровоградщина

У жовтні керівники та деякі представники Кіровоградської єпархії УПЦ Московського патріархату поширювали серед вірян антиукраїнські матеріали, виготовлені в РФ, та розпалювали релігійну ворожнечу.

Під час обшуків правоохоронці виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом.

Вінниччина

СБУ викрила нові факти підривної проросійської діяльності керівника однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області.

За даними спецслужб, очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію східних та південних районів України. У своїх “агітках” він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону України.

Харківщина

СБУ викрила священнослужителя УПЦ МП на колабораціонізмі на Харківщині. Настоятеля храму підозрюють у закликах до місцевої релігійної громади підтримати загарбників.

Також йому висунули обвинувачення у виправдовуванні злочинів РФ в Україні та співпраці з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.

Києво-Печерська Лавра зараз перебуває у користуванні УПЦ (донедавна Московського патріархату). УПЦ декларує рух від Москви, але для помісних православних церков світу вона є частиною Російської православної церкви.

Приміщення лаври є пам’ятками архітектури та перебувають у власності держави.

Православна церква України вже давно звернулась до влади з проханням надати їм частину приміщень лаври у користування. Проте уряд відмовляє у цьому ПЦУ.