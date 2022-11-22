Компенсируют до 80 тыс. гривен: как вернуть деньги за генератор
Из-за российских обстрелов инфраструктуры в Киеве происходят отключения света, поэтому люди, у которых есть такая возможность, покупают генераторы.
Кто может получить компенсацию за покупку генератора и как ее можно оформить – читайте в материале Факты ICTV.
Депутат Киевсовета Ксения Семенова сообщила в комментарии Апостроф TV, что КГГА выделила по 50 млн грн для коммунальных компаний на покупку генераторов, а теперь начали компенсировать такую покупку отдельным домам, которыми управляют ОСМД и ЖСК.
– Киевсовет принял отдельную городскую целевую программу для ОСМД и ЖСК, позволяющую компенсировать из городского бюджета 75% стоимости генератора для многоквартирного дома. Уже можно закупать эти генераторы, уже можно обращаться в районную государственную администрацию за компенсацией, – сообщила она.
По словам Семеновой, такие действия позволят обеспечить водоснабжение и обогрев в многоэтажных домах.
Между тем, для коммунальных компаний, обслуживающих дома, ранее выделили по 50 млн грн на район для закупки генераторов.
Депутат добавила, что в первую очередь город уже обеспечил электрогенераторами все критические объекты, такие, как больницы, система центрального водоснабжения и бюветы.
– Киевский метрополитен заживлен от отдельной линии электропередачи, но это не гарантирует нам, что Россия не попадет в эту линию. Некоторые троллейбусные маршруты сейчас заменены автобусными. И в Киеве есть еще дополнительные автобусы, которыми можно произвести замену, – рассказала она о работе электротранспорта.
Таким образом, на компенсацию могут рассчитывать:
- объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
- управляющие многоквартирных домов;
- жилищно-строительные конторы (ЖСК).
Тем временем, депутат Киевсовета Виталий Нестор заявил изданию Вечерний Киев, что на указанную программу КГГА планировала направить 280 млн грн. Из них 70 млн в этом году и еще 210 млн – в 2023. Максимальная сумма компенсации будет достигать 80 тыс. грн.
За какие генераторы возможна компенсация
Номинальная мощность генератора для зданий, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами, водяными насосами или лифтами – от 5 кВт, для домов без лифтов и ИТР – от 2 кВт.
Как подать компенсацию за генераторы в Киеве
Заявление о получении компенсации и пакет документов подается в районную государственную администрацию.
В списке документов:
- заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
- копия протокола собрания совладельцев многоквартирного дома о выборах управляющего дома (при отсутствии ОСМД или ЖСК);
- заверенная копия расходной накладной для приобретения независимых источников электрической энергии.