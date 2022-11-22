Ноябрь, 22 в 18:35

Из-за российских обстрелов инфраструктуры в Киеве происходят отключения света, поэтому люди, у которых есть такая возможность, покупают генераторы.

Кто может получить компенсацию за покупку генератора и как ее можно оформить – читайте в материале Факты ICTV.

Депутат Киевсовета Ксения Семенова сообщила в комментарии Апостроф TV, что КГГА выделила по 50 млн грн для коммунальных компаний на покупку генераторов, а теперь начали компенсировать такую ​​покупку отдельным домам, которыми управляют ОСМД и ЖСК.

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– Киевсовет принял отдельную городскую целевую программу для ОСМД и ЖСК, позволяющую компенсировать из городского бюджета 75% стоимости генератора для многоквартирного дома. Уже можно закупать эти генераторы, уже можно обращаться в районную государственную администрацию за компенсацией, – сообщила она.

По словам Семеновой, такие действия позволят обеспечить водоснабжение и обогрев в многоэтажных домах.

Между тем, для коммунальных компаний, обслуживающих дома, ранее выделили по 50 млн грн на район для закупки генераторов.

Депутат добавила, что в первую очередь город уже обеспечил электрогенераторами все критические объекты, такие, как больницы, система центрального водоснабжения и бюветы.

– Киевский метрополитен заживлен от отдельной линии электропередачи, но это не гарантирует нам, что Россия не попадет в эту линию. Некоторые троллейбусные маршруты сейчас заменены автобусными. И в Киеве есть еще дополнительные автобусы, которыми можно произвести замену, – рассказала она о работе электротранспорта.

Таким образом, на компенсацию могут рассчитывать:

объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);

управляющие многоквартирных домов;

жилищно-строительные конторы (ЖСК).

Тем временем, депутат Киевсовета Виталий Нестор заявил изданию Вечерний Киев, что на указанную программу КГГА планировала направить 280 млн грн. Из них 70 млн в этом году и еще 210 млн – в 2023. Максимальная сумма компенсации будет достигать 80 тыс. грн.

За какие генераторы возможна компенсация

Номинальная мощность генератора для зданий, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами, водяными насосами или лифтами – от 5 кВт, для домов без лифтов и ИТР – от 2 кВт.

Как подать компенсацию за генераторы в Киеве

Заявление о получении компенсации и пакет документов подается в районную государственную администрацию.

В списке документов: