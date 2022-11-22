Листопад, 22 в 18:35

Через російські обстріли інфраструктури у Києві відбуваються відключення світла, тож люди, у яких є така можливість, купують генератори.

Хто саме може отримати компенсацію за купівлю генератора та як її можна оформити – читайте в матеріалі Факти ICTV.

Депутатка Київради Ксенія Семенова повідомила в коментарі Апостроф TV, що КМДА виділила по 50 млн грн для комунальних компаній на покупку генераторів, а тепер почали компенсувати таку купівлю окремим будинкам, якими управляють ОСББ та ЖБК.

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– Київрада прийняла окрему міську цільову програму для ОСББ та ЖБК, яка дозволяє компенсувати з міського бюджету 75% вартості генератора для багатоквартирного будинку. Вже можна закуповувати ці генератори, вже можна звертатися до районної державної адміністрації за компенсацією, – повідомила вона.

За словами Семенової, такі дії дозволять забезпечити водопостачання та обігрів в багатоповерхових будинках.

Тим часом для комунальних компаній, що обслуговують будинки, раніше виділили по 50 млн грн на район для закупівлі генераторів.

Депутатка додала, що в першу чергу місто вже забезпечило електрогенераторами усі критичні об’єкти, як-то лікарні, система центрального водопостачання та бювети.

– Київський метрополітен заживлений від окремої лінії електропередачі, але це не гарантує нам, що Росія не потрапить в цю лінію. Деякі тролейбусні маршрути зараз замінені на автобусні. І в Києві є ще додаткові автобуси, якими можна провести заміну, – розповіла вона про роботу електротранспорту.

Таким чином, на компенсацію можуть розраховувати:

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

управителі багатоквартирних будинків;

житлово-будівельні контори (ЖБК).

Тим часом депутат Київради Віталій Нестор заявляв виданню Вечірній Київ, що на зазначену програму КМДА планувала спрямувати 280 млн грн. З них 70 млн цього року і ще 210 млн – у 2023. Максимальна ж сума компенсації сягатиме 80 тис. грн.

За які генератори можлива компенсація

Номінальна потужність генератора для будівель, які оснащено індивідуальними тепловими пунктами, водяними насосами або ліфтами – від 5 кВт, для будинків без ліфтів та ІТП – від 2 кВт.

Як податись на компенсацію за генератори в Києві

Заяву про отримання компенсації та пакет документів надають в районну державну адміністрацію.

У списку документів: