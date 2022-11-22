Компенсують до 80 тис. гривень: як повернути гроші за генератор
Через російські обстріли інфраструктури у Києві відбуваються відключення світла, тож люди, у яких є така можливість, купують генератори.
Хто саме може отримати компенсацію за купівлю генератора та як її можна оформити – читайте в матеріалі Факти ICTV.
Депутатка Київради Ксенія Семенова повідомила в коментарі Апостроф TV, що КМДА виділила по 50 млн грн для комунальних компаній на покупку генераторів, а тепер почали компенсувати таку купівлю окремим будинкам, якими управляють ОСББ та ЖБК.
– Київрада прийняла окрему міську цільову програму для ОСББ та ЖБК, яка дозволяє компенсувати з міського бюджету 75% вартості генератора для багатоквартирного будинку. Вже можна закуповувати ці генератори, вже можна звертатися до районної державної адміністрації за компенсацією, – повідомила вона.
За словами Семенової, такі дії дозволять забезпечити водопостачання та обігрів в багатоповерхових будинках.
Тим часом для комунальних компаній, що обслуговують будинки, раніше виділили по 50 млн грн на район для закупівлі генераторів.
Депутатка додала, що в першу чергу місто вже забезпечило електрогенераторами усі критичні об’єкти, як-то лікарні, система центрального водопостачання та бювети.
– Київський метрополітен заживлений від окремої лінії електропередачі, але це не гарантує нам, що Росія не потрапить в цю лінію. Деякі тролейбусні маршрути зараз замінені на автобусні. І в Києві є ще додаткові автобуси, якими можна провести заміну, – розповіла вона про роботу електротранспорту.
Таким чином, на компенсацію можуть розраховувати:
- об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
- управителі багатоквартирних будинків;
- житлово-будівельні контори (ЖБК).
Тим часом депутат Київради Віталій Нестор заявляв виданню Вечірній Київ, що на зазначену програму КМДА планувала спрямувати 280 млн грн. З них 70 млн цього року і ще 210 млн – у 2023. Максимальна ж сума компенсації сягатиме 80 тис. грн.
За які генератори можлива компенсація
Номінальна потужність генератора для будівель, які оснащено індивідуальними тепловими пунктами, водяними насосами або ліфтами – від 5 кВт, для будинків без ліфтів та ІТП – від 2 кВт.
Як податись на компенсацію за генератори в Києві
Заяву про отримання компенсації та пакет документів надають в районну державну адміністрацію.
У списку документів:
- завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань;
- копія протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку про вибори управителя будинку (за відсутності ОСББ або ЖБК);
- завірена копія видаткової накладної на придбання незалежних джерел електричної енергії.