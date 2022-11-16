Ноябрь, 16 в 20:11

После массированных ракетных обстрелов по Украине многие населенные пункты на некоторое время остались без электроэнергии.

Россия ударила по энергетическим объектам и оставила сотни тысяч людей без света, воды и связи. Поэтому украинцы сейчас задумываются о покупке генераторов.

Как выбрать дизельный генератор и на что обратить внимание в первую очередь – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Дизельные генераторы имеют сильную мощность, стабильно работают, они экономичные и достаточно выносливые.

Время работы генератора зависит от того, какой объем бака с топливом в агрегате.

Чем отличаются дизельные генераторы

Генераторы отличаются количеством фаз. Существуют однофазные генераторы (их используют в маленьких домах) и трехфазные. Если у вас есть приборы, которые работают от 380 В, то вам необходимо покупать трехфазный.

Синхронный и асинхронный. Их отличают технические характеристики. Надежными считают синхронные генераторы, ведь их напряжение более стабильное.

Типы охлаждения. Воздушное охлаждение имеет не сильную мощность. А вот генераторы с жидкостным типом охлаждения выделяются своей сильной мощностью. Однако их редко используют в жилых домах.

Также генераторы отличаются режимами работы.

Как выбрать дизельный генератор

В первую очередь обратите внимание на его мощность. Рассчитайте суммарную мощность всех электроприборов, которыми вы пользуетесь.

Если вы не хотите тратить очень большие суммы, покупать генераторы с большим запасом мощности не нужно.

Генератор с мощностью в 5 кВт хорошо подойдет вам в случае отключения света. Он недорогий и вполне подходит для больших и маленьких частных домов;

Генератор в 10 кВт чаще всего покупают строительные бригады, владельцы маленьких бизнесов за городом или больших домов. Если у вас есть хозяйственные постройки, то такой генератор будет весьма оптимальным решением;

Генератор с мощностью в 15-35 кВт очень сильный и может производить много электроэнергии за короткое время. Покупают его для небольших предприятий: магазинов, аптек, ресторанов, кафе и т.д;

Большое устройство в 50-100 кВт используют зачастую как автономный источник в сфере промышленности.

Также при покупке генератора нужно учесть тип запуска. Существует ручной и электростартер. Самый популярный вариант – генератор, который оснащен системой АВР.

Он работает сразу после того, как электроэнергию прекращают подавать. Цены на дизельные генераторы в Украине зависят от их мощности.

Самые недорогие можно приобрести за 60-75 тыс. грн. Самые мощные и дорогие обойдутся в 2-2,5 млн.грн.

Выбирайте тот генератор, который подходит вам по техническим характеристикам: по мощности, величине топливного бака, расходу, времени работы и т.д.