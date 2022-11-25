Ноябрь, 25 в 21:05

На данный момент Киев обеспечен электроэнергией на 30%. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Александр Фоменко в эфире телемарафона Единые новости.

Он рассказал, что сегодня, 25 ноября, в столице закончили восстановление высоковольтных линий электропередачи 110 кВт. Также планируется возобновить электроснабжение последней подстанции 110 кВт.

– Сейчас мы поочередно включаем дома на три-четыре часа. Другими словами, у киевлян в доме четыре часа будет светло, а восемь часов – нет.

По аналогичной схеме предоставляют электроэнергию в дома жителей в Одесской и Днепропетровской областях.

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Фоменко рассказал, что в Киевской области ситуация более критическая из-за большого количества аварийных повреждений распределительных сетей. Однако он добавил, что ДТЭК планирует сегодня восстановить сети и перейти к алгоритму действий, как в Киеве.

Также он сказал, что есть большая вероятность, что лимиты будут увеличиваться и постепенно можно будет вернуться к стабилизационных графикам отключений, которые действовали до последнего обстрела. Фоменко добавил, что ориентировочно это произойдет в понедельник.

На данный момент продолжаются восстановительные работы и действуют ограничения на поставку. Это позволяет обеспечить потребности потребителей в среднем по стране на уровне 50%.

Фоменко сообщил, что для обновления сетей используют заграничные запчасти и поддерживают связь с зарубежными специалистами.