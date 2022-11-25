Листопад, 25 в 21:05

Наразі Київ забезпечений електроенергією на 30%. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Олександр Фоменко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він розповів, що сьогодні, 25 листопада, у столиці закінчили відновлення високовольтних ліній електропередач 110 кВт. Також планують відновити електропостачання останньої підстанції 110 кВт.

— Зараз ми почергово вмикаємо домівки на три-чотири години. Іншими словами, у киян в оселі чотири години буде світло, а вісім годин – ні.

За аналогічною схемою надають електроенергію до осель мешканців в Одеській та Дніпропетровській областях.

Зараз дивляться

Фоменко розповів, що у Київській області ситуація критичніша через велику кількість аварійних пошкоджень розподільних мереж. Однак він додав, що ДТЕК планує сьогодні відновити мережі та перейти до алгоритму дій як у Києві.

Також він сказав, що є велика ймовірність, що ліміти будуть збільшуватися і поступово можна повернутися до стабілізаційних графіків відключень, що діяли до останнього обстрілу. Фоменко додав, що орієнтовно це відбудеться у понеділок.

Наразі продовжуються відновлювальні роботи та діють обмеження на постачання. Це дає можливість забезпечити потреби споживачів в середньому по країні на рівні 50%.

Фоменко повідомив, що для відновлення мереж використовують закордоні запчастини та підтримують зв’язок із закордонними фахівцями.