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Факти / Україна / Суспільство

Чотири години зі світлом, вісім – ні: у ДТЕК повідомили, коли у Києві повернуть стабілізаційні графіки

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Фото: Unsplash

Наразі Київ забезпечений електроенергією на 30%. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Олександр Фоменко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він розповів, що сьогодні, 25 листопада, у столиці закінчили відновлення високовольтних ліній електропередач 110 кВт. Також планують відновити електропостачання останньої підстанції 110 кВт.

— Зараз ми почергово вмикаємо домівки на три-чотири години. Іншими словами, у киян в оселі чотири години буде світло, а вісім годин – ні.

За аналогічною схемою надають електроенергію до осель мешканців в Одеській та Дніпропетровській областях.

Зараз дивляться

Фоменко розповів, що у Київській області ситуація критичніша через велику кількість аварійних пошкоджень розподільних мереж. Однак він додав, що ДТЕК планує сьогодні відновити мережі та перейти до алгоритму дій як у Києві.

Також він сказав, що є велика ймовірність, що ліміти будуть збільшуватися і поступово можна повернутися до стабілізаційних графіків відключень, що діяли до останнього обстрілу. Фоменко додав, що орієнтовно це відбудеться у понеділок.

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У Києві даватимуть світло на 2-3 години до стабілізації мережі – ДТЕК

Наразі продовжуються відновлювальні роботи та діють обмеження на постачання. Це дає можливість забезпечити потреби споживачів в середньому по країні на рівні 50%.

Фоменко повідомив, що для відновлення мереж використовують закордоні запчастини та підтримують зв’язок із закордонними фахівцями.

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