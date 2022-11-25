Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Треть домов Киева уже с теплом — Кличко

Марта Бондаренко, редактор ленты
Батарея
Фото: Pixabay

В Киеве тепло подали уже в треть домов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, специалисты продолжают возобновлять отопление в городе. Половина потребителей по-прежнему остаются без электроэнергии.

Сейчас смотрят

В течение суток энергетики планируют подключать электричество всем потребителям поочередно – на три часа.

Напомним, что 25 ноября в Киевской области будут действовать экстренные отключения света. Абонентам, обесточенным более суток, сегодня начали возвращать электроэнергию.

Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно узнать по конкретному населенному пункту на сайте.

Читайте
Какие приборы нельзя включать во время часов пикового потребления — список

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка