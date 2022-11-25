Ноябрь, 25 в 9:57

В Киеве тепло подали уже в треть домов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, специалисты продолжают возобновлять отопление в городе. Половина потребителей по-прежнему остаются без электроэнергии.

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В течение суток энергетики планируют подключать электричество всем потребителям поочередно – на три часа.

Напомним, что 25 ноября в Киевской области будут действовать экстренные отключения света. Абонентам, обесточенным более суток, сегодня начали возвращать электроэнергию.

Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно узнать по конкретному населенному пункту на сайте.