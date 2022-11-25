Листопад, 25 в 9:57

У Києві тепло подали вже до третини будинків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, фахівці продовжують відновлювати опалення у місті. Половина споживачів все ще залишаються без електроенергії.

Зараз дивляться

Впродовж доби енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на три години.

Нагадаємо, що 25 листопада на Київщині діятимуть екстрені відключення світла. Абонентам, знеструмленим понад добу, сьогодні почали повертати електроенергію.

Графіки відключень світла можна дізнатися щодо кожного населеного пункту на сайті.