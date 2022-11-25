Украина запрещает экспорт топливной древесины – Шмигаль
Кабинет министров запрещает экспорт топливной древесины в связи со стратегическим значением для прохождения отопительного сезона в условиях ракетных ударов российской армии по энергосистеме Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 25 ноября.
— Принимаем решение о запрете экспорта топливной древесины. Это позволит накопить ее в Украине, – заявил премьер-министр.
По его словам, древесина является основным видом топлива в прифронтовых регионах, а российские атаки на энергосистему в целом усиливают ее стратегическое значение.
В результате массовой ракетной атаки российской армии 23 ноября украинская энергосистема очень сильна пострадала. Сейчас энергетики пытаются постепенно восстановить мощности энергообъектов. За последние сутки дефицит электроэнергии снизился до 30%.