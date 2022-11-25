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Факты / Україна / Общество

Украина запрещает экспорт топливной древесины – Шмигаль

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина запрещает экспорт топливной древесины – Шмигаль
Фото: Depositphotos

Кабинет министров запрещает экспорт топливной древесины в связи со стратегическим значением для прохождения отопительного сезона в условиях ракетных ударов российской армии по энергосистеме Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 25 ноября.

— Принимаем решение о запрете экспорта топливной древесины. Это позволит накопить ее в Украине, – заявил премьер-министр.

По его словам, древесина является основным видом топлива в прифронтовых регионах, а российские атаки на энергосистему в целом усиливают ее стратегическое значение.

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В результате массовой ракетной атаки российской армии 23 ноября украинская энергосистема очень сильна пострадала. Сейчас энергетики пытаются постепенно восстановить мощности энергообъектов. За последние сутки дефицит электроэнергии снизился до 30%.

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