Украина запрещает экспорт топливной древесины – Шмигаль

Ноябрь, 25 в 17:32

Кабинет министров запрещает экспорт топливной древесины в связи со стратегическим значением для прохождения отопительного сезона в условиях ракетных ударов российской армии по энергосистеме Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 25 ноября.

— Принимаем решение о запрете экспорта топливной древесины. Это позволит накопить ее в Украине, – заявил премьер-министр.

По его словам, древесина является основным видом топлива в прифронтовых регионах, а российские атаки на энергосистему в целом усиливают ее стратегическое значение.

Сейчас смотрят

В результате массовой ракетной атаки российской армии 23 ноября украинская энергосистема очень сильна пострадала. Сейчас энергетики пытаются постепенно восстановить мощности энергообъектов. За последние сутки дефицит электроэнергии снизился до 30%.