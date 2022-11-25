Эксперт спрогнозировал, какая будет ситуация со светом на выходные

Ноябрь, 25 в 16:33

В субботу и воскресенье ситуация с электроснабжением бытовым потребителям может улучшиться, поскольку на выходных будут разгружены предприятия.

Об этом сообщает аналитик энергетических рынков Максим Белявский. Он считает, что благодаря энергетикам система может работать так, как до последнего масштабного ракетного удара.

— У кого-то ограничено электроснабжение, у кого-то нет света. Но я думаю, что на выходных такого дефицита электрической энергии не будет, потому что промышленные предприятия разгрузятся и этот ресурс будет направлен на домохозяйства Украины, — отмечает он.

Эксперт убежден, что сейчас очень важно экономно использовать электроэнергию, потому что резкое изменение потребления может привести к неудобствам и проблемам для энергосистемы Украины.

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23 ноября российская армия нанесла массовые ракетные удары по территории Украины. Ракеты попали по объектам критической инфраструктуры, в результате чего произошли аварийные отключения электроэнергии.

По данным НАЭК Энергоатом, на трех украинских атомных электростанциях, в частности, на Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС из-за обстрелов сработала аварийная защита, поэтому все энергоблоки экстренно отключили. По состоянию на 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в Украине.