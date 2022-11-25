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Факти / Україна / Суспільство

Україна забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів забороняє експорт паливної деревини через стратегічне значення для проходження опалювального сезону в умовах ракетних ударів російської армії по енергосистемі України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 листопада.

– Ухвалюємо рішення про заборону експорту паливної деревини. Це дозволить накопичити її в Україні, – заявив прем’єр-міністр.

За його словами, деревина є основним видом палива у прифронтових регіонах, а російські атаки на енергосистему загалом посилюють її стратегічне значення.

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Внаслідок масової ракетної атаки російської армії 23 листопада українська енергосистема дуже сильно постраждала. Наразі енергетики намагаються поступово відновити потужності енергооб’єктів. За останню добу дефіцит електроенергії знизився до 30%.

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