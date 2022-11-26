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Факты / Україна / Общество

Дефицит электроэнергии в Украине уменьшился до 25% – Укрэнерго

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Фото: Unsplash

Укрэнерго сообщает, что по состоянию на утро 26 ноября в работу ввели еще один атомный блок, что позволило увеличить мощность до планового уровня.

– Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления, – пояснили в компании.

Отдельно там обратили внимание, что облэнерго больше не указывают, какие именно виды отключений должны быть применены – аварийные или плановые.

– Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области, – пояснил председатель правления Владимир Кудрицкий.

Таким образом диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, который нельзя превышать.

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Между тем, схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.

В компании напомнили, что каждый украинец, в дом которого вернули свет, может помочь поскорее вернуть его другим. Это можно сделать благодаря экономии потребления электроэнергии.

– Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей, – говорится в сообщении.

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