Листопад, 26 в 13:14

Укренерго повідомляє, що станом на ранок 26 листопада в роботу ввели ще один атомний блок, що дозволило збільшити потужність до планового рівня.

– Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання, – пояснили в компанії.

Окремо там звернули увагу на те, що обленерго більше не вказують, які саме види відключень мають бути застосовані – аварійні чи планові.

– Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області, – пояснив голова правління Володимир Кудрицький.

Таким чином, диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, який не можна перевищувати.

Зараз дивляться

Тим часом схему відключень, яка дозволить дотримуватись встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

В компанії нагадали, що кожен українець, в будинок якого повернули світло, може допомогти швидше повернути його іншим. Це можна зробити завдяки заощадженню споживання електроенергії.

– Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей, – йдеться в повідомленні.