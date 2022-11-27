Увеличилась нагрузка: в Киеве снова начали выключать свет
В Киеве к утру почти полностью восстановлены электроснабжение, вода, тепло и связь.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).
Ремонтные работы электросетей на завершающей стадии.
Обновлено в 11:00
Из-за увеличения потребления электроэнергии киевлянам начали выключать свет.
Ранее в КГВА сообщили, что большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.
В столице водоснабжение, теплоснабжение и связь работают в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации.
Аварийные отключения применяется тогда, когда выходит из строя элемент энергетической инфраструктуры.
Стабилизационные отключения используют для балансировки работы энергосистемы. Они продолжаются, пока ремонтируют объекты.