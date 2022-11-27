Ноябрь, 27 в 11:04

В Киеве к утру почти полностью восстановлены электроснабжение, вода, тепло и связь.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Ремонтные работы электросетей на завершающей стадии.

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Обновлено в 11:00

Из-за увеличения потребления электроэнергии киевлянам начали выключать свет.

Ранее в КГВА сообщили, что большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.

В столице водоснабжение, теплоснабжение и связь работают в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации.

Читайте В Киевской области сегодня продолжаются экстренные отключения света

Аварийные отключения применяется тогда, когда выходит из строя элемент энергетической инфраструктуры.

Стабилизационные отключения используют для балансировки работы энергосистемы. Они продолжаются, пока ремонтируют объекты.