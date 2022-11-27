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Факты / Україна / Общество

Увеличилась нагрузка: в Киеве снова начали выключать свет

Марта Бондаренко, редактор ленты
Увеличилась нагрузка: в Киеве снова начали выключать свет
Фото: Pixabay

В Киеве к утру почти полностью восстановлены электроснабжение, вода, тепло и связь.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Ремонтные работы электросетей на завершающей стадии.

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Обновлено в 11:00

Из-за увеличения потребления электроэнергии киевлянам начали выключать свет.

Ранее в КГВА сообщили, что большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.

В столице водоснабжение, теплоснабжение и связь работают в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации.

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В Киевской области сегодня продолжаются экстренные отключения света

Аварийные отключения применяется тогда, когда выходит из строя элемент энергетической инфраструктуры.

Стабилизационные отключения используют для балансировки работы энергосистемы. Они продолжаются, пока ремонтируют объекты.

Источник: КГГА
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