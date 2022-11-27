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Збільшилося навантаження: у Києві знову почали вимикати світло

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Збільшилося навантаження: у Києві знову почали вимикати світло
Фото: Pixabay

У Києві станом на ранок майже повністю відновлено електропостачання, вода, тепло та зв’язок.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Ремонтні роботи електромереж наразі на завершальній стадії.

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Оновлено о 11:00

Через збільшення споживання електроенергії киянам почали вимикати світло.

Раніше в КМВА повідомили, що станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень.

У столиці водопостачання, теплопостачання та зв’язок працюють у штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.

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Аварійні відключення застосовується тоді, коли виходить з ладу елемент енергетичної інфраструктури.

Стабілізаційні відключення застосовують для балансування роботи енергосистеми. Вони тривають, поки ремонтують об’єкти.

Джерело: КМДА
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