Збільшилося навантаження: у Києві знову почали вимикати світло
У Києві станом на ранок майже повністю відновлено електропостачання, вода, тепло та зв’язок.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Ремонтні роботи електромереж наразі на завершальній стадії.
Оновлено о 11:00
Через збільшення споживання електроенергії киянам почали вимикати світло.
Раніше в КМВА повідомили, що станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень.
У столиці водопостачання, теплопостачання та зв’язок працюють у штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.
Аварійні відключення застосовується тоді, коли виходить з ладу елемент енергетичної інфраструктури.
Стабілізаційні відключення застосовують для балансування роботи енергосистеми. Вони тривають, поки ремонтують об’єкти.