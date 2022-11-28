Ноябрь, 28 в 18:51

После массированной вражеской атаки на энергетические объекты Украины, 23 ноября, украинцы почувствовали, что такое тотальный блэкаут.

По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, исчез свет, вода и связь.

Факты ICTV собрали списки коворкингов, кофеен, аптек, магазинов и АЗС Киева, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.

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Коворкинги в Киеве, работающие при отключении света

Украинцам, которые работают онлайн, просто необходим стабильный интернет и комфортное рабочее место. Коворкинг — идеальная альтернатива домашнему кабинету, где можно не только поработать, но и выпить вкусного кофе и перекусить.

Во время отключения света в Киеве работают:

Коворкинг-центр LibTech — адрес: ул. Антоновича, 180, 15 этаж; график работы : 09:00-17:00;

ул. Антоновича, 180, 15 этаж; : 09:00-17:00; Creative Quarter Magnett — адрес: ул. Большая Васильковская, 137; работают 24/7;

ул. Большая Васильковская, 137; 24/7; LIFT99 Kyiv Hub — адрес : ул. Владимирская, 101; график 24/7;

: ул. Владимирская, 101; 24/7; Chicago Coworking — адрес: ул. Антоновича, 40; график : Пн-Вс: 8: 00-23: 00;

ул. Антоновича, 40; : Пн-Вс: 8: 00-23: 00; Creative Quarter Gulliver — адрес: пл. Спортивная, 1а; график 24/7;

пл. Спортивная, 1а; график 24/7; Octo tower — адрес: ул. Мечникова 5; график работы: Пн-пт 9:00-20:30, вс 10:00-20:30;

ул. Мечникова 5; Пн-пт 9:00-20:30, вс 10:00-20:30; Creative State of Arsenal — адрес: ул. Князей Острожских 8, корпус 7; график работы: Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00;

ул. Князей Острожских 8, корпус 7; Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00; Освитория Хаб — адрес: ул. Князей Острожских, 2 (кол. Московская); график работы: Пн-Сб: 09:00-20:00;

ул. Князей Острожских, 2 (кол. Московская); Пн-Сб: 09:00-20:00; Generator (GNRTR) Coworking — адрес: ул. Грушевского, 3; график работы: Пн-Вс: 9: 00-21: 00;

ул. Грушевского, 3; график работы: Пн-Вс: 9: 00-21: 00; Mafia — адрес: ул. Крещатик, 6; график работы: 11:00-22:00;

ул. Крещатик, 6; 11:00-22:00; Peremoga — адрес: ул. Ярославов Вал, 15; график работы: 08:00 — 20: 00;

ул. Ярославов Вал, 15; 08:00 — 20: 00; Bazis Coworking — адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 12; график работы: 24/7.

Это лишь небольшой перечень работающих коворкингов, полный перечень можно просмотреть на интерактивной карте Лун.

ТРЦ Киева, работающие при отключении света

Во время отключения света не все торговые центры могут продолжать работу, однако некоторые из киевских ТРЦ все же работают и принимают посетителей:

ТРЦ Lavina Mall — ул. Берковецкая, 6Д.

ТРЦ River Mall — Днепровская набережная, 12.

ТРЦ Караван Outlet — ул. Луговая, 12.

ТРЦ Dream — Оболонский проспект 1Б.

ТРЦ Gulliver — Спортивная площадь, 1.

ТРЦ Art mall — ул. Академика Заболотного, 37

ТРК Проспект — ул. Гната Хоткевича, 1В.

ТЦ Магеллан — пр-т. Академика Глушкова, 13Б.

ТРЦ Cosmo Multimall — ул. Вадима Гетьмана, 6.

Кофейни и рестораны Киева, работающие при отключении света

Если дома выключили свет, вы можете прогуляться в кафе, выпить вкусного кофе и полакомиться вкусностями.

Во время отключения электроэнергии в Киеве работают:

BREW cafe — ул. Саксаганского, 53/80

— ул. Саксаганского, 53/80 45 restaurant — ул, Хмельницкого, 45Б

— ул, Хмельницкого, 45Б G.Forte — ул. Богдана Хмельницкого, 19-21

— ул. Богдана Хмельницкого, 19-21 Simona Ristorante — ул. Сечевых Стрельцов, 11

— ул. Сечевых Стрельцов, 11 Vero Vero — ул. Ильинская, 18

— ул. Ильинская, 18 Cat Coffee And Tea — ул. Межигорская, 55/20

— ул. Межигорская, 55/20 Osteria Pantagruel — ул. Лысенко, 1

— ул. Лысенко, 1 Ресторан Корчма Тарас Бульба — ул. Пушкинская 2-4/7

— ул. Пушкинская 2-4/7 Dogs&Burgers — ул. Хрещатик, 27

— ул. Хрещатик, 27 Brewtiful Bar — ул. Лютеранская, 6

— ул. Лютеранская, 6 Mocco Boutique Restaurant — ул. Крещатик, 15/4

— ул. Крещатик, 15/4 Последняя Баррикада — Майдан Независимости, 1

— Майдан Независимости, 1 Rockfellow210 — пер. Михайловский, 10/2

— пер. Михайловский, 10/2 Pesto cafe — г. Майдан Незалежности, ТЦ Globus

— г. Майдан Незалежности, ТЦ Globus TeaHouse — ул. Хрещатик, 38 (ЦУМ)

Стоит отметить, что это лишь краткий перечень всех заведений, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.

Полный перечень вы можете посмотреть на интерактивной карте Лун.

Здоровье

Аптека №22 Лекфарм 36.6 — ул. Николая Амосова, 4

— ул. Николая Амосова, 4 Стоматология PROZHEIKO dental studio — бульвар Дружбы Народов, 6-Б

— бульвар Дружбы Народов, 6-Б Стоматология Нардент — проспект Науки, 16

— проспект Науки, 16 Аптека №29 Лекфарм 36.6 — ул. Володи Дубинина 12/12

— ул. Володи Дубинина 12/12 Аптека №1 Лекфарм 36.6 — ул. Антонова, 43

— ул. Антонова, 43 ООО Клиника алоэ Плюс — ул. Пожарского, 2

— ул. Пожарского, 2 Аптека №32 Лекфарм 36.6 — ул. Гната Хоткевича, 10

— ул. Гната Хоткевича, 10 Аптека №7 Лекфарм 36.6 — пр-т Маяковского, 26

— пр-т Маяковского, 26 Медицинский центр Мать и ребенок — ул. Макеевская, 8

— ул. Макеевская, 8 Медицинский центр Берсенева — ул. Бульварно-Кудрявская, 10-б

Продуктовые магазины Киева, работающие при отключении света

NOVUS — ул. Василия Липковского, 45

— ул. Василия Липковского, 45 NOVUS — пр. Валерия Лобановского, 4д

— пр. Валерия Лобановского, 4д OKWINE — ул. Бульварно-Кудрявская, 21

— ул. Бульварно-Кудрявская, 21 Сильпо — ул. Багговутовская ул. 17-20

— ул. Багговутовская ул. 17-20 Фора — ул. Шолуденко 16

— ул. Шолуденко 16 Сильпо — Ярославская ул, 56а

— Ярославская ул, 56а Галя балованная — ул. Сечевых Стрельцов, 53

— ул. Сечевых Стрельцов, 53 Магазин КОЛО — ул. Глыбочицкая, 13

— ул. Глыбочицкая, 13 NOVUS — Майдан Независимости, 1, ТЦ Глобус 2

— Майдан Независимости, 1, ТЦ Глобус 2 Фора — ул. Лютеранская, 3

— ул. Лютеранская, 3 Фора — просп. Гагарина Юрия, 2/35

— просп. Гагарина Юрия, 2/35 Продукты TAK SHO — ул. Воскресенская, 18а

— ул. Воскресенская, 18а Полуфабрикаты by Dinner’s — ул. Евгения Сверстюка, 19

— ул. Евгения Сверстюка, 19 Ашан Черниговская — ул. Гната Хоткевича, 1б

— ул. Гната Хоткевича, 1б NOVUS — пл. Славы, 1 (ТЦ Арсенал)

— пл. Славы, 1 (ТЦ Арсенал) Велмарт — Вишняковская, 10

Полный перечень всех магазинов смотрите в интерактивной карте.

АЗС в Киеве, работающие при отключении света

Даже когда в Киеве выключают электроэнергию, в городе продолжают работать различные автозаправочные станции.

KLO:

ул. Василенко, 3

ул. Гетьмана 27д

ул. Преображенская, 1-А

пр-т Бандеры, 29-А

пр-т Шухевича, 11

ул. Камышинская, 4а

ул. Чорновола, 54

ОККО:

пр-т. Победы, 59

ул. Святошинская, 34-Б

пр- т. Леся Курбаса, 2-Ж

Надднепрянское шоссе, 10

ул. Нижний Вал, 3

ул. Пражская, 18-В

ул. Юрия Ильенко, 48-а

WOG:

ул. Севастопольская площадь, 5

ул. Заводская, 72

ул. Электриков, 32а

пр-т. Науки, 49

ул. Семьи Сосниных, 17-А

пр-т. Академика Глушкова, 8в

пр-т. Победы, 11 Б

UPG:

пр-т. Правды, 47

Дарницкий р — н, ул. Уютная, 3

ул. канальная, 7

Socar: