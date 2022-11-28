Кофейни, магазины, коворкинги и АЗС Киева, которые работают при отключении света — список
После массированной вражеской атаки на энергетические объекты Украины, 23 ноября, украинцы почувствовали, что такое тотальный блэкаут.
По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, исчез свет, вода и связь.
Факты ICTV собрали списки коворкингов, кофеен, аптек, магазинов и АЗС Киева, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.
Коворкинги в Киеве, работающие при отключении света
Украинцам, которые работают онлайн, просто необходим стабильный интернет и комфортное рабочее место. Коворкинг — идеальная альтернатива домашнему кабинету, где можно не только поработать, но и выпить вкусного кофе и перекусить.
Во время отключения света в Киеве работают:
- Коворкинг-центр LibTech — адрес: ул. Антоновича, 180, 15 этаж; график работы: 09:00-17:00;
- Creative Quarter Magnett — адрес: ул. Большая Васильковская, 137; работают 24/7;
- LIFT99 Kyiv Hub — адрес: ул. Владимирская, 101; график 24/7;
- Chicago Coworking — адрес: ул. Антоновича, 40; график: Пн-Вс: 8: 00-23: 00;
- Creative Quarter Gulliver — адрес: пл. Спортивная, 1а; график 24/7;
- Octo tower — адрес: ул. Мечникова 5; график работы: Пн-пт 9:00-20:30, вс 10:00-20:30;
- Creative State of Arsenal — адрес: ул. Князей Острожских 8, корпус 7; график работы: Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00;
- Освитория Хаб — адрес: ул. Князей Острожских, 2 (кол. Московская); график работы: Пн-Сб: 09:00-20:00;
- Generator (GNRTR) Coworking — адрес: ул. Грушевского, 3; график работы: Пн-Вс: 9: 00-21: 00;
- Mafia — адрес: ул. Крещатик, 6; график работы: 11:00-22:00;
- Peremoga — адрес: ул. Ярославов Вал, 15; график работы: 08:00 — 20: 00;
- Bazis Coworking — адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 12; график работы: 24/7.
Это лишь небольшой перечень работающих коворкингов, полный перечень можно просмотреть на интерактивной карте Лун.
ТРЦ Киева, работающие при отключении света
Во время отключения света не все торговые центры могут продолжать работу, однако некоторые из киевских ТРЦ все же работают и принимают посетителей:
- ТРЦ Lavina Mall — ул. Берковецкая, 6Д.
- ТРЦ River Mall — Днепровская набережная, 12.
- ТРЦ Караван Outlet — ул. Луговая, 12.
- ТРЦ Dream — Оболонский проспект 1Б.
- ТРЦ Gulliver — Спортивная площадь, 1.
- ТРЦ Art mall — ул. Академика Заболотного, 37
- ТРК Проспект — ул. Гната Хоткевича, 1В.
- ТЦ Магеллан — пр-т. Академика Глушкова, 13Б.
- ТРЦ Cosmo Multimall — ул. Вадима Гетьмана, 6.
Кофейни и рестораны Киева, работающие при отключении света
Если дома выключили свет, вы можете прогуляться в кафе, выпить вкусного кофе и полакомиться вкусностями.
Во время отключения электроэнергии в Киеве работают:
- BREW cafe — ул. Саксаганского, 53/80
- 45 restaurant — ул, Хмельницкого, 45Б
- G.Forte — ул. Богдана Хмельницкого, 19-21
- Simona Ristorante — ул. Сечевых Стрельцов, 11
- Vero Vero — ул. Ильинская, 18
- Cat Coffee And Tea — ул. Межигорская, 55/20
- Osteria Pantagruel — ул. Лысенко, 1
- Ресторан Корчма Тарас Бульба — ул. Пушкинская 2-4/7
- Dogs&Burgers — ул. Хрещатик, 27
- Brewtiful Bar — ул. Лютеранская, 6
- Mocco Boutique Restaurant — ул. Крещатик, 15/4
- Последняя Баррикада — Майдан Независимости, 1
- Rockfellow210 — пер. Михайловский, 10/2
- Pesto cafe — г. Майдан Незалежности, ТЦ Globus
- TeaHouse — ул. Хрещатик, 38 (ЦУМ)
Стоит отметить, что это лишь краткий перечень всех заведений, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.
Полный перечень вы можете посмотреть на интерактивной карте Лун.
Здоровье
- Аптека №22 Лекфарм 36.6 — ул. Николая Амосова, 4
- Стоматология PROZHEIKO dental studio — бульвар Дружбы Народов, 6-Б
- Стоматология Нардент — проспект Науки, 16
- Аптека №29 Лекфарм 36.6 — ул. Володи Дубинина 12/12
- Аптека №1 Лекфарм 36.6 — ул. Антонова, 43
- ООО Клиника алоэ Плюс — ул. Пожарского, 2
- Аптека №32 Лекфарм 36.6 — ул. Гната Хоткевича, 10
- Аптека №7 Лекфарм 36.6 — пр-т Маяковского, 26
- Медицинский центр Мать и ребенок — ул. Макеевская, 8
- Медицинский центр Берсенева — ул. Бульварно-Кудрявская, 10-б
Продуктовые магазины Киева, работающие при отключении света
- NOVUS — ул. Василия Липковского, 45
- NOVUS — пр. Валерия Лобановского, 4д
- OKWINE — ул. Бульварно-Кудрявская, 21
- Сильпо — ул. Багговутовская ул. 17-20
- Фора — ул. Шолуденко 16
- Сильпо — Ярославская ул, 56а
- Галя балованная — ул. Сечевых Стрельцов, 53
- Магазин КОЛО — ул. Глыбочицкая, 13
- NOVUS — Майдан Независимости, 1, ТЦ Глобус 2
- Фора — ул. Лютеранская, 3
- Фора — просп. Гагарина Юрия, 2/35
- Продукты TAK SHO — ул. Воскресенская, 18а
- Полуфабрикаты by Dinner’s — ул. Евгения Сверстюка, 19
- Ашан Черниговская — ул. Гната Хоткевича, 1б
- NOVUS — пл. Славы, 1 (ТЦ Арсенал)
- Велмарт — Вишняковская, 10
Полный перечень всех магазинов смотрите в интерактивной карте.
АЗС в Киеве, работающие при отключении света
Даже когда в Киеве выключают электроэнергию, в городе продолжают работать различные автозаправочные станции.
KLO:
- ул. Василенко, 3
- ул. Гетьмана 27д
- ул. Преображенская, 1-А
- пр-т Бандеры, 29-А
- пр-т Шухевича, 11
- ул. Камышинская, 4а
- ул. Чорновола, 54
ОККО:
- пр-т. Победы, 59
- ул. Святошинская, 34-Б
- пр- т. Леся Курбаса, 2-Ж
- Надднепрянское шоссе, 10
- ул. Нижний Вал, 3
- ул. Пражская, 18-В
- ул. Юрия Ильенко, 48-а
WOG:
- ул. Севастопольская площадь, 5
- ул. Заводская, 72
- ул. Электриков, 32а
- пр-т. Науки, 49
- ул. Семьи Сосниных, 17-А
- пр-т. Академика Глушкова, 8в
- пр-т. Победы, 11 Б
UPG:
- пр-т. Правды, 47
- Дарницкий р — н, ул. Уютная, 3
- ул. канальная, 7
Socar:
- ул. Протасов Яр, 15
- пр-т С. Бандеры, 36
- пр-т Броварской, 53А
- ул. Богатырская, 1-Е
- ул. Сортировочная, 24