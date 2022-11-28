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Факты / Україна / Общество

Киевлянам будут подавать свет 2-3 часа дважды в сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Киевлянам будут подавать свет 2-3 часа дважды в сутки
Фото: Pixabay

В Киеве планируют подавать свет бытовым потребителям на 2-3 часа дважды в день. Это необходимо, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий.

По распоряжению НЭК Укрэнерго в Киеве нужно снизить 60% мощности потребления.

Обеспечение светом критической инфраструктуры — больниц, насосных и тепловых пунктов — требует 58% остающейся электроэнергии. Для питания бытовых потребителей — только 42% электроэнергии.

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– Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию — вернемся к отключению по графикам, — отметили в ДТЭК.

В компании обращаются к потребителям максимально ограничить потребление электроэнергии, поскольку это поможет сбалансировать энергосистему.

Отметим, что сегодня по всей Украине используются аварийные отключения света.

Масштабы и сложность повреждений, возникших в результате седьмой волны ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре, очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно.

В ближайшие дни возможен новый массированный ракетный удар РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Энергетики знают, куда могут целиться оккупанты, и готовятся к этому.

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Источник: ДТЭК Киевские электросети

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