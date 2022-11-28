Ноябрь, 28 в 12:59

В ближайшие дни возможен новый массированный ракетный удар РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики знают, куда могут целиться оккупанты, и готовятся к этому.

Об этом заявил в эфире телемарафона директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

– Мы понимаем, куда они могут целиться и где будет неприятнее всего. Главная работа в том, чтобы смягчить последствия…Есть предварительная информация, что могут быть атаки в ближайшие дни. Мы готовимся и очень напряженно идет сейчас работа, – объяснил эксперт.

По его словам, в Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции или трансформатора, ситуация действительно очень сложная.

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В понедельник, 28 ноября, из-за стремительного роста дефицита мощности до 27% по всей территории Украины применяются аварийные отключения электроэнергии.

В Укрэнерго объяснили, что это произошло в результате аварийных отключений блоков на нескольких электростанциях.