Декабрь, 02 в 18:42

Кабинет министров Украины продлил на два месяца отсрочку от мобилизации забронированных работников.

Об этом сообщил по итогам заседания КМУ постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Министры внесли изменения в принятое в начале ноября правительственное постановление № 1259 О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Этот документ автоматически продлил срок действия отсрочек от призыва для военнообязанных, забронированных за определенными учреждениями или предприятиями.

Теперь правительство решило продлить этот срок уже на два месяца. Речь идет о продлении отсрочки от мобилизации, которая не закончилась на день вступления в силу этого постановления Кабмина.

– Сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики.., и сроки действия которых не истекли на день вступления в силу этого постановления, продлеваются автоматически на два месяца, — проинформировал Тарас Мельничук.

Согласно постановлению Кабмина № 194, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности Вооруженных сил, других военных формирований и населения Украины.

Органы госвласти предоставляют Министерству экономики предложения по бронированию военнообязанных в соответствующих сферах и отраслях экономики. После этого Минэкономики в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Министерству обороны.

Как известно, в Украине продлили действие военного положения до 19 февраля 2023 года. До этой же даты будет действовать и всеобщая мобилизация.

Источник: Telegram-канал Тараса Мельничука