Грудень, 02 в 18:42

Кабінет міністрів України продовжив на два місяці відстрочку від мобілізації заброньованих працівників.

Про це поінформував за підсумками засідання КМУ постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Міністри внесли зміни до ухваленої на початку листопада урядової постанови № 1259 Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

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Цей документ автоматично продовжив на один місяць строк дії відстрочок від призову для військовозобов’язаних, заброньованих за певними установами чи підприємствами.

Тепер уряд вирішив продовжити цей термін уже на два місяці. Йдеться про продовження відстрочки від мобілізації, яка не закінчилася на день набрання чинності цієї постанови Кабміну.

– Строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки.., та строки дії яких не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на два місяці, – поінформував Тарас Мельничук.

Згідно із постановою Кабміну № 194, бронюванню підлягають ті військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях, які забезпечують потреби Збройних сил, інших військових формувань та населення України.

Органи держвлади подають Міністерству економіки пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних у відповідних сферах та галузях економіки. Після цього Мінекономіки протягом одного робочого дня ухвалює рішення та надсилає його копію Міністерству оборони.

Як відомо, в Україні продовжили дію воєнного стану до 19 лютого 2023 року. До цієї ж дати триватиме й загальна мобілізація.

Джерело: Telegram-канал Тараса Мельничука