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Факты / Україна / Общество

Конституционный суд поддержал отставку трех судей

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Конституційний Суд
Фото: Depositphotos

Конституционный суд Украины во время заседания в среду, 7 декабря, поддержал отставку трех судей Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

— В среду, 7 декабря, на специальном пленарном заседании Конституционный суд Украины рассмотрел вопрос об увольнении судей КСУ Ирины Зовгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко с должности судьи Конституционного суда Украины в отставку на основании поданных ими заявлений, — говорится в заявлении.

Отмечается, что по результатам заседания Конституционный суд принял решение об удовлетворении указанных заявлений.

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Руководитель управления коммуникаций КС Марьяна Гаевская-Ковбасюк в комментарии агентству Интерфакс-Украина сказала, что в Конституционном суде сейчас 13 судей, для кворума нужно 12.

Все три судьи были назначены Верховной Радой: Сас и Слиденко – в марте 2014 года после Революции Достоинства, а Завгородняя – в сентябре 2018 года.

Они подали заявления об отставке 25 ноября после того, как в очередной раз было сорвано специальное пленарное заседание по избранию главы Конституционного суда.

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Источник: Конституционный суд Украины, Интерфакс-Украина

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