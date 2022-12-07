Конституционный суд поддержал отставку трех судей

Декабрь, 07 в 13:14

Конституционный суд Украины во время заседания в среду, 7 декабря, поддержал отставку трех судей Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

— В среду, 7 декабря, на специальном пленарном заседании Конституционный суд Украины рассмотрел вопрос об увольнении судей КСУ Ирины Зовгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко с должности судьи Конституционного суда Украины в отставку на основании поданных ими заявлений, — говорится в заявлении.

Отмечается, что по результатам заседания Конституционный суд принял решение об удовлетворении указанных заявлений.

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Руководитель управления коммуникаций КС Марьяна Гаевская-Ковбасюк в комментарии агентству Интерфакс-Украина сказала, что в Конституционном суде сейчас 13 судей, для кворума нужно 12.

Все три судьи были назначены Верховной Радой: Сас и Слиденко – в марте 2014 года после Революции Достоинства, а Завгородняя – в сентябре 2018 года.

Они подали заявления об отставке 25 ноября после того, как в очередной раз было сорвано специальное пленарное заседание по избранию главы Конституционного суда.

Источник: Конституционный суд Украины, Интерфакс-Украина