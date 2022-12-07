Конституційний суд підтримав відставку трьох суддів

Грудень, 07 в 13:14

Конституційний суд України під час засідання у середу, 7 грудня, підтримав відставку трьох суддів Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного суду.

— У середу, 7 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційний суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Зовгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного суду України у відставку на підставі поданих ними заяв, – йдеться у заяві

Зазначається, що за результатами засідання Конституційний суд України ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв.

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Керівниця управління комунікацій КС Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі агентству Інтерфакс-Україна сказала, що у Конституційному суді зараз 13 суддів, для кворуму потрібно 12.

Усі троє суддів були призначені Верховною Радою: Сас та Сліденко – у березні 2014 року після Революції Гідності, а Завгородня – у вересні 2018 року.

Вони подали заяви про відставку 25 листопада після того, як вчергове було зірвано спеціальне пленарне засідання з обрання голови Конституційного суду.

Джерело: Конституційний суд України, Інтерфакс-Україна